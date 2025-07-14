的士車隊｜星群非繁忙時間實測　付款後未獲安排車輛接載主動取消

【的士車隊／星群的士／SynCab／網約車】「星群的士SynCab」今日（14日）成為首支正式獲發牌照的的士車隊，並即日正式投入服務。截至本月車隊數量規模約160輛，《香港01》記者在非繁忙時間的晚上近9時召車實測，發現由葵芳貨櫃碼頭往荔枝角D2 Place索價88元，較其他召車平台貴三成，記者選擇繼續付款，等待約6分鐘後突然收到「彈鐘」的通知，稱由於未能安排司機服務，已取消預約行程。



此外，其他傳媒今午實測時也揭露一連串問題，有記者今午在高鐵西九龍站等待逾70分鐘，原來的士司機當時接載另一網約平台的乘客，同時收到星群的訂單；另有記者在科學園等待半小時，仍沒有司機接單，程式卻顯示訂單已完成，其後客服回應系統不能處理︰「建議下次預約唔好叫得咁急，留返15分鐘畀架的士嚟。」



「星群的士SynCab」7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

星群的士由「的士大王」太子女鄭敏怡創辦，車隊由去年12月起試行。（資料圖片／夏家朗攝）

星群的士截至今個月規模達160輛 原來目標425輛

忠誠集團旗下的星群的士由「的士大王」太子女鄭敏怡創辦，車隊由去年12月起試行，截至今年7月，規模約160輛的士，與當初目標的425輛仍有一段距離，即相差265輛。其中星群豪華6座位的士，在今年上半年為港人及旅客提供約11萬次車程。

直至今日，星群的士舉行發布會宣布，車隊已獲運輸署發出的士車隊牌照「TFL001」，成為香港首支正式獲發牌照的的士車隊。

最便宜的「豪華6座位的士PRIME」收費88元，「豪華多用途6座位的士E-MPT」及「多用途4座位的士MPT」則索價202元。（App截圖）

非繁忙時間由葵芳貨櫃碼頭往荔枝角D2 Place索價88元

《香港01》記者在非繁忙時間的晚上8時49分，在葵芳貨櫃碼頭路召車，打算前往荔枝角的D2 Place。當時App頁面顯示，最便宜的「豪華6座位的士PRIME」收費88元，「豪華多用途6座位的士E-MPT」及「多用途4座位的士MPT」則索價202元。

晚上8時55分，星群的士App通知未能安排司機服務，已取消預約行程。（App截圖）

等待約6分鐘「彈鐘」通知 稱未能安排司機服務

記者隨即選擇最便宜的車型即時召車，並通過Apple Pay內的信用卡付款。App頁面顯示行程已經成功發送，將會盡快提供車輛。直至晚上8時55分，記者突然收到「彈鐘」的通知，App稱由於未能安排司機服務，已取消預約行程，即全程只等待約6分鐘。

若翻查另一個召車平台「飛的」，選擇正價收費，可發現相同的路線，App顯示紅的估計收費只需62元。（App截圖）

其他召車平台相同路線 紅的只收62元平三成

同時間翻查另一個召車平台「飛的」，若選擇正價收費，可發現相同的路線，系統顯示估計紅的收費62元，綠的則收56元，即星群的收費分別貴29.5%及36.4%。

星群的士車隊設司機監察系統，若發現違規情況會響起提示聲音，提醒司機留意駕駛安全。（資料圖片／夏家朗攝）

今午有記者等待半小時無車 客服︰建議下次預約唔好叫得咁急

此外，無綫新聞記者今午曾在科學園嘗試召星群的士，發現約兩分鐘的車程竟收費80元，該名記者在App付款後等待半小時，仍沒有車輛抵達，系統卻通知訂單已完成。其後客戶服務人員向記者表示︰「建議下次預約唔好叫得咁急，留返15分鐘畀架的士嚟。如果係咁急，系統處理唔到。」

「星群的士SynCab」7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

另有記者等逾70分鐘 司機解釋載客期間突然收到訂單

另一邊廂，NOW新聞記者今午在西九龍高鐵站召車往機場，不久後App顯示有司機接單，惟地圖顯示該的士先身處中環，後來停在跑馬地無任何移動跡象，惟當時系統沒有取消訂單的功能，於是該記者文字聯絡司機查詢，等待逾20分鐘，司機才珊珊來遲回覆。

涉事司機解釋，當時他正在載客前往港島，星群突然派發派單。該記者決定繼續等待，最終等待逾70分鐘後，司機終於到達候車點。

「星群的士SynCab」7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

星群︰司機不太熟悉新系統 應致電專線重新安排訂單

星群回應指，由於事發期間涉事司機的車上載有乘客，未能夠及時聯絡，加上不太熟悉新系統，以致出現誤會。星群又強調派單機制視乎司機當前的位置與乘客配對，並非由司機選擇乘客。

星群允許司機接其他平台的訂單，但司機須優先接下星群的士平台的訂單，並要求司機在路程上遇到任何問題，應致電司機專線，由後台支援人員重新安排訂單。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑︰統一的士車隊召車平台才能改善召車時間長

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於星群的士車隊規模只有約160輛，明顯車輛數量不足，因此只能夠取消訂單。他估計只有等待八達通統一的士車隊召車平台，各車隊毋須再「單打獨鬥」，情況才有可能逐漸改善。