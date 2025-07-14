港深西部鐵路｜路政署將深粵港辦簡介會　邀業界提交意向書

路政署將於7月25日、8月1日及8月7日分別在深圳、廣州及香港舉行簡介會，介紹港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段項目及即將邀請業界提交意向書的詳情。署方誠邀有興趣參與項目的相關業界團體，包括承建商、營運商、顧問公司、鐵路系統供應商及列車製造商等代表出席。



圖為港深西部鐵路（洪水橋至前海）初步走線。（路政署圖片）

爭取2027年招標 2034年完工

政府正就港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段進行勘查和設計，包括進行環境影響評估及刊憲等法定程序，目標是讓項目具備條件於2027年招標，爭取於2034年完成工程建設，並隨即進行聯調聯試，實現港深兩地政府於2035年開通港深西部鐵路（洪水橋至前海）的共同目標。

路政署期望透過是次簡介會，吸引更多內地、本港以至海外業界團體對項目的關注及興趣，並踴躍提交意向書，讓路政署更掌握業界對方案、採購和財務安排等事宜的意見，從而制訂合適的招標條款和細節。

洪水橋直達前海只需約15分鐘

署方表示，建設港深西部鐵路（洪水橋至前海）可加強粵港澳大灣區基礎設施互聯互通，配合「一地兩檢」的通關安排，將打通港深兩地西部的地鐵網絡，從洪水橋直達前海只需約15分鐘，有利構建粵港澳大灣區「一小時生活圈」，方便兩地居民跨境商貿、工作、居住、學習及旅遊。

港深西部鐵路亦可滿足洪水橋／厦村新發展區以及流浮山、尖鼻咀及白泥一帶的本地出行需求，是推動北部都會區發展的重要運輸基建設施。