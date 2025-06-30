港深西部鐵路｜路政署展開勘查、設計、建造研究　力爭2035年通車

路政署宣布，今日與兩間公司聯營簽署港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段的勘查、設計及建造顧問合約。發言人指，港深西部鐵路將打通港深兩地西部的地鐵網絡，從洪水橋直達前海只需約15分鐘。



路政署今日（30日）與阿特金斯睿萊亞洲有限公司和艾奕康有限公司聯營簽署港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段的勘查、設計及建造顧問合約。

發言人指，港深西部鐵路將打通港深兩地西部的地鐵網絡，從洪水橋直達前海只需約15分鐘。

立法會財務委員會工務小組委員會早前通過，將港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段工程計劃的一部分提升為甲級，進行勘查及設計工作，以及進行相關的工地勘測工程。按付款當日價格計算，估計所需費用為3億380萬元。

路政署宣布，今日與阿特金斯睿萊亞洲有限公司和艾奕康有限公司聯營簽署勘查、設計及建造顧問合約。顧問聯營組成的專業團隊包括內地工程設計顧問上海市政工程設計研究總院（集團）有限公司、本地財務顧問畢馬威，以及其他不同範疇的專業成員。

路政署發言人指，港深西部鐵路將打通港深兩地西部的地鐵網絡，從洪水橋直達前海只需約15分鐘，有利構建粵港澳大灣區「一小時生活圈」，方便兩地居民跨境商貿、工作、居住、學習及旅遊。

署方目標是工程計劃具備條件於2027年招標，爭取2034年完成工程建設，並隨即進行聯調聯試，期望港深西部鐵路可於2035年通車。

港深西部鐵路全長約18.1公里，香港段長約7.3公里，走線將由屯馬綫洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山兩個車站，跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海。港深雙方同意將「一地兩檢」口岸設於深圳，車廠則設於厦村。