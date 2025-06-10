港深西部鐵路︱勘查及設計預算3億元　由單一營運商統一營運

立法會財務委員會工務小組委員會今日（10日）通過，將港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段工程計劃的一部分提升，稱為「港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段－勘查及設計」，按付款當日價格計算，估計所需費用為3億380萬元。



運輸及物流局表示，希望工程在2027年招標，並在2035年與內地同步開通。當局又指，為便利工程盡快展開，將在兩地完成設計及建造工程後，採用單一營運商統一營運及採購全線的鐵路系統。



港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段 – 初步走線（立法會交通事務委員會 鐵路事宜小組委員會文件）

路政署署長建議，把港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段（69TR號）工程計劃的一部分提升為甲級，編定為70TR號工程計劃，為港深西部鐵路香港段進行勘查及設計工作，以及進行相關的工地勘測工程。按付款當日價格計算，估計所需費用為3億380萬元。此項建議獲運輸及物流局局長支持。

根據立法會文件，70TR號工程計劃範圍包括：



(a) 邀請市場上的相關承建商及營運者提交擬議工程計劃意向書；



(b) 為擬議工程計劃進行財務評估，制定財務方案；



(c) 制定合約採購安排，包括擬備合約條款，並協助進行有關的招標工作；



(d) 檢視擬議工程計劃的走線及車站位置；



(e) 制定擬議工程計劃相關的設計標準和進行初步設計，並委託深圳市政府為后海灣的海底鐵路隧道香港段進行詳細設計；



(f) 就擬議工程計劃對環境、交通、文物、土地徵用和其他方面的影響進行評估，並制定緩解措施；



(g) 為擬議工程計劃刊憲；



(h) 制定相關營運、管理及維護的技術細節，以協助制定相關的規管框架；



(i) 處理與採購、招標、建設、營運模式等相關的法務事宜；以及



(j) 進行相關的工地勘測工程及其監督工作。



當局為盡快推展工程計劃，早前已就勘查及設計工作進行招標，並已完成標書評審工作；已更新本項目的估計費用，以反映相關結果。當局表示，計劃在獲得立法會財務委員會批准撥款後，隨即批出本項目的相關合約，並展開勘查及設計工作。

港深西部鐵路的初步布局為，全長約18.1公里（香港段及深圳段分別約7.3公里及10.8公里）；走線由現正興建的屯馬線洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山，跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海；全線以地下形式興建，共設5個車站，香港境內設3個車站，分別位於洪水橋、厦村及流浮山，深圳境內設2個車站，分別位於深圳灣口岸及前海；為配合兩地沿線的土地規劃發展，車廠將設於厦村。

港深西部鐵路（洪水橋至前海）全長約18公里，當中香港段長約8公里，由屯馬線洪水橋站附近位置出發，途經厦村和流浮山，跨越后海灣經深圳灣口岸接入前海。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

當局補充指，根據初步估算，港深西部鐵路在開通初期及遠期每日的總客流量（包括跨境及本地）可達約29萬至約38萬人次，並將創造約70個職位，包括30個工人職位及40個專業或技術人員職位，合共提供1,230個人工作月的就業機會。

文件又說，為便利港深西部鐵路建造工程盡快展開，兩地政府同意採用「同步建設、統一營運」的模式推展下一階段工作，即深港雙方分別同步首先處理深圳段和香港段的設計及建造工程，隨後採用單一營運商統一營運及採購全線的鐵路系統，以提高港深西部鐵路的成本效益、營運效率和靈活性。