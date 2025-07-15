房署署長：20公營房項目已用組裝合成　新規劃項目將採用MiC 2.0

房屋署署長李佩詩昨日（7月14日）出席房委會公開例會時表示，面對龐大的建屋工程量，房委會為加快速度，會繼續應用創新建築科技，在現有「組裝合成」MiC建築法的技術基礎上持續優化。她指出，由2025/26年度起，房委會於設計及規劃新建項目中，應用第二代「組裝合成」建築法（MiC 2.0）。相比MiC 1.0的設計，MiC 2.0可減省大部份臨時支撐，減少牆身厚度，簡化現場安裝操作以縮短安裝時間。



房屋局常任秘書長兼房屋署署長李佩詩（左一）2月時與局長何永賢（左二）及副局長戴尚誠（左三）一同見傳媒。（資料圖片)

2028年起落成項目 將超過一半採用MiC

李佩詩指出，在2028/29至2032/33年度落成的項目中，將選定超過一半項目採用MiC建築法。而在2023/24至2027/28年度已經或預計落成的公營房屋中，約有20個公營房屋項目已經採用「組裝合成」建築法。在此期間落成的單位，亦至少50%採用「設計及建造」採購模式興建。

李佩詩指出，於過去兩年，房委會已為7個「設計及建造」項目判標，引入承建商一併負責設計和建造。截至今年6月，房委會亦已為另外兩個分別位於馬鞍山樟木頭，以及近丹桂村的「設計及建造」項目招標。

針對有委員建議可考慮把建築合約分拆，甚或直接從製造商訂製物料，例如直接從內地訂購標準化的組合屋，減省經過中間承辦商的費用，從而減低成本。李佩詩稱 ，當局正研究MiC直接採購方案，擬於2026年第一季啟動招標。

洪水橋/厦村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲，是全港首個採用組裝合成建築法興建的資助出售房屋項目。（資料圖片）

擴大利用手機和應用程式 引入建築機械人

她表示，為公營房屋的規劃、設計及施工提升效率，簡化決策過程，房委會亦持續擴大應用建築信息模擬、引入建築機械人、在屋宇裝備使用機電裝備合成法，以及在驗收時利用「移動測繪系統」等。房委會亦會在合約標書中訂明清晰的技術規格和應用標準，加大推動建築機器人的應用等。

此外，為提升公屋居民的幸福感和歸屬感，房委會亦積極透過創新科技推動智慧屋邨管理，配合今年「共築‧智能」的主題，提升屋邨管理效率及服務質素、加強屋邨保安、優化環境清潔、加快處理公共設施的維修保養等工作。

房屋委員會過去公布，已引入全港首部多功能建築機械人「建築三一萬能俠」加強公營房屋工地安全。 圖示「建築三一萬能俠」小號多功能建築機械人示範噴漆工序。（政府新聞處圖片/資料圖片）

20公共屋邨為試點 推動智慧屋邨管理

李佩詩稱，房委會已於2024年挑選10條公共屋邨為試點，積極引入合適的創新科技推動智慧屋邨管理，例如（一）利用物聯網感測器，實時收集數據，協助監察違泊或阻塞街道的情況，及就低窪停車場水浸作預警；（二）應用小型無人機於樓宇外牆勘察、檢測升降機槽、檢查樹木以及屋邨綠化屋頂；（三）應用人工智能更準確及快捷地分析有關高空擲物的錄影片段；（四）房委會研發的流動應用程式「巡邏易」，取代以往紙本報表。