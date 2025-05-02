居屋啟欣苑MiC｜增6宗撻訂累計80宗　房署：與其他項目沒顯著分別

【居屋2024／居屋2022／啟欣苑／啟德/預製組件/MIC組裝合成建築】居屋2022發售的啟德啟欣苑有「立體預製浴室及廚房」，故此不能改動，惹來爭議，部份業主「撻訂」。房屋署最新表示，截至今年4月30日，再新增多6宗「撻訂」，累計共有80宗，佔整體單位數目約4%，與近年竣工的其他資助出售單位銷售項目「沒有顯著分別」。



房委會指出，參照以往經驗，買方撤銷買賣協議的情況大多在發展項目臨近竣工時出現，形容「相關情況並不罕見」。



屬「居屋2022」的啟德啟欣苑，因不能改動廚廁而出現爭議。

啟欣苑採用混凝土「立體預製浴室及廚房」單位建造。（房委會圖片）

80宗「撻訂」佔1840個單位中約4%

房委會表示，截至4月30日，啟欣苑共錄得80宗「撻訂」個案，佔1840個單位中約4%，強調與近年竣工的其他資助出售單位銷售項目如居屋、綠置居等「沒有顯著分別」。參照以往經驗，買方撤銷買賣協議的情況大多在發展項目臨近竣工時出現，形容「相關情況並不罕見」。

啟欣苑因不能改動廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

不宜推論啟欣苑「撻訂」原因

房委會指出，撤銷資助出售單位的買賣協議可能涉及不同原因，例如申請者於簽訂買賣協議後的經濟情況／家庭狀況有所改變、申請者未能符合資助出售單位的申請資格而被房委會撤銷買賣協議等，故此不宜推論啟欣苑買賣協議撤銷的原因。

啟欣苑的裝修指引列明廚廁不能改動。（資料圖片／黃浩謙攝）

若「撻訂」房委會收取售價5%款額

房委會表示，在簽署轉讓契據前，若買方獲房委會同意撤銷買賣協議，房委會會收取一筆相等於售價5%的款額，作為買方撤銷買賣協議的代價。

此外，撤銷買賣協議受買賣協議的條款限制，包括買方須向房委會支付或償付與撤銷買賣協議有關或其引致的一切法律費用、收費及代付費用（包括印花稅（如有）及註冊費）。

啟欣苑因不能改動廚廁而出現爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

被撻訂單位「居屋2024」重售 料今年第二季展開選樓

被撻訂的啟欣苑單位將會在「居屋2024」重售，選樓環節將在今年第二季展開。房委會表示，根據以往經驗，這些重售居屋單位一般均會於有關銷售計劃中全數售出。

除了啟欣苑，「居屋2024」將推售5個新屋苑，合共提供7,132伙新單位。當中，裕興苑、啟盈苑和高曦苑採用「立體預製浴室及廚房」組件；安柏苑和兆湖苑則採用「組裝合成」建築法（MiC）建造整個單位。另外，亦會發售約70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位，及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

圖為近日最新入伙的啟欣苑内的裝修廢料。（資料圖片／黃浩謙攝）

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

網上流傳有啟欣苑業主卻拆廚廁牆壁時，發現當中有鋼筋。（網上圖片）

有裝修公司上載圖片，指替啟欣苑業主拆牆改動廚廁。（網上圖片）