房協採用MiC辦公室增AI輔助　設籃球場、遊戲室　冀革新工地文化

近年「組裝合成建築法」（MiC）成為政府興建公營房屋的主要方向，不過原來除了建屋，用作辦公室亦一樣可行。房協近日於四個在建項目地盤引入MiC多功能辦公室，更獲「安全智慧工地」系統標籤，能透過人工智能技術，即時監察工地情況。



房協又在辦公室加入冷氣休息區、淋浴設施及康樂設施，冀望革新工地文化、提升工友身心健康及工地活力。



房協近日於四個在建項目地盤引入MiC多功能辦公室。（房協提供）

房協近日於四個在建項目地盤引入MiC多功能辦公室。（房協提供）

房協近日於四個在建項目地盤引入MiC多功能辦公室。（房協提供）

房協近日於四個在建項目地盤引入MiC多功能辦公室。（房協提供）

房協近日於四個在建項目地盤引入MiC多功能辦公室。（房協提供）

房協目前正規劃及興建超過20個項目，其中15個處於不同施工階段。房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，首批MiC多功能辦公室已應用在觀塘安達臣道R2-4用地（即「峻然」）、啟德2B1號用地及元朗元龍街三個資助出售房屋的地盤，以及位於古洞北的專用安置屋邨地盤。

「盒仔」可配合不同環境靈活變化

各MiC多功能辦公室分別由不同數量的模組「盒仔」組裝而成，其中，「峻然」用地的辦公室名為「WISE智安基地」，由30個「盒仔」砌成，啟德2B1地盤的「合一盒」辦公室，則用了24個「盒仔」。至於古洞北的「協商3」及元朗元龍街的「元朗元瀧聚」，則分別用了34個和13個「盒仔」。

張冠華強調，這些「盒仔」可配合不同地盤環境及空間靈活變化，並可在不同地盤循環再用，減少建築廢物。此外，辦公室應用太陽能技術，減少能源使用量及碳排放。

ＭiC多功能辦公室可銜接「安全智慧工地」系統。（房協提供）

ＭiC多功能辦公室設有「中央管理平台」。（房協提供）

ＭiC多功能辦公室設有「中央管理平台」。（房協提供）

ＭiC多功能辦公室設有「中央管理平台」。（房協提供）

智慧管理系統提升工地安全

房協自2023年起在轄下工地推行「安全智慧工地系統」(4S - Smart Site Safety System)，目前已有11個項目獲建造業議會的「安全智慧工地」系統標籤，包括上述四個MiC多功能辦公室所在地盤。

這些辦公室設有「中央管理平台」，工友進入地盤時需通過人臉識別及打卡系統，數據會實時傳送至平台，讓管理人員隨時查閱當日工友人數及出勤記錄。同時，地盤高風險區域設置了智能監控系統，透過人工智能技術，能夠即時監察工地情況，例如若有工友誤闖重型機械區域，系統會自動發出警號，避免意外發生。

張冠華透露，房協正於北角營運總部設立「項目策劃管理智慧中心」，預計今年底全面啟用，屆時可全盤掌握及監察所有項目地盤的實時施工狀況。

房協在設計MiC多功能辦公室時，特別諮詢工友意見，加入康樂設施。（房協提供）

房協在設計MiC多功能辦公室時，特別諮詢工友意見，加入康樂設施。（房協提供）

房協在設計MiC多功能辦公室時，特別諮詢工友意見，加入康樂設施。（房協提供）

房協在設計MiC多功能辦公室時，特別諮詢工友意見，加入康樂設施。（房協提供）

房協在設計MiC多功能辦公室時，特別諮詢工友意見，加入康樂設施。（房協提供）

改善工地環境提升團隊精神 天台設置燒烤爐、休息室唱卡拉OK

房協在設計MiC多功能辦公室時，特別諮詢工友意見，加入冷氣休息區、淋浴設施、健身設備及籃球場等康樂設施，天台更設置燒烤爐及伸展運動區域，以提升工友身心健康及工地活力。

「這些公共空間可加強團隊間的協作及溝通，不只是工友，還包括項目顧問、承建商及房協同事。」

張冠華表示，大家閒暇時可一起打球做運動，甚至在休息室唱卡拉OK或舉行盤菜宴等活動，房協期望藉此做到「以人為本」，同時革新工地的職安健及關懷文化，增加工人對地盤的歸屬感。

房協總監（項目策劃及管理）張冠華指，房協已將MiC辦公室納入承建商的合約條款，日後除非因為地盤本身的條件限制，否則承建商都需要採用MiC辦公室。（資料圖片／何瑞芬攝）

房協已將MiC辦公室納入承建商的合約條款，日後除非因為地盤本身的條件限制，否則承建商都需要採用MiC辦公室。（房協提供）

MiC辦公室已納入承建商合約條款

張冠華指，每個MiC多功能辦公室的興建費用僅需數百萬元，費用已納入建築合約條款的「安全支付計劃」預算內，由房協承擔。

除上述四個地盤，房協亦計劃將MiC多功能辦公室應用於土瓜灣馬頭角專用安置屋邨地盤及筲箕灣明華大廈重建地盤。張冠華又透露，房協已將MiC辦公室納入承建商的合約條款，日後除非因為地盤本身的條件限制，否則承建商都需要採用MiC辦公室。