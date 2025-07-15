星群的士車隊首日運作實測叫車難、被cut單　鄭敏怡：會改善沙石

【的士車隊／星群的士／SynCab／網約車】「星群的士」周一（14日）獲運輸署正式發出首個的士車隊牌照，即日起投入服務。《香港01》首日在非繁忙時間實測發現車隊未能安排司機，並有自動取消預約行程等情況。



「星群的士」創辦人鄭敏怡今日在電台訪問承認，車隊首日營運確有「沙石」，而平台派單機制是視乎司機當前的位置與乘客配對，並非由司機選擇乘客，未來將逐漸改善及處理各項問題，讓市民更好使用車隊服務。



的士車隊｜「星群的士」載客量逾13萬人次，97%以上的服務評分達4星或以上。（夏家朗攝）

星群的士車隊的國產上汽大通Maxus Mifa 7豪華電動的士。（黃偉綸Facebook）

《香港01》周一在近晚上9時的非繁忙時間召車實測，由葵芳貨櫃碼頭路召車，打算前往荔枝角的D2 Place；App頁面顯示，最便宜的「豪華6座位的士PRIME」收費88元，「豪華多用途6座位的士E-MPT」及「多用途4座位的士MPT」則索價202元，收費較其他平台貴三成。

不過，當下單後便出現「彈鐘」、未能安排司機，其後更自動取消行程的情況。有傳媒午時實測時同樣遇上等待逾70分鐘、平台完成訂單但卻沒派送司機等。

《香港01》記者實測，由葵芳貨櫃碼頭至荔枝角的D2 Place，最便宜的「豪華6座位的士PRIME」收費88元，「豪華多用途6座位的士E-MPT」及「多用途4座位的士MPT」則索價202元。（資料圖片／App截圖）

記者實測當晚，星群的士App在6分鐘後通知未能安排司機服務，已取消預約行程。（資料圖片／App截圖）

星群的士：市民、司機都需要時間熟習和適應

「星群的士」創辦人鄭敏怡在港台節目《千禧年代》訪問時承認，車隊首日營運的確有「沙石」。她表示，市民、司機都是首次使用平台，加上政府預留的車隊停車位置，都需要時間熟習和適應，例如更清晰知道上車位置等，隨市民用車子情況增加，車隊未來亦將逐步改善現有的問題。

車隊的士數量與目標仍有距離 鄭敏怡：重質不重量

星群的士車隊數量目前160輛，與目標數425輛仍有距離。被問預期何時可達到目標的士數量時，鄭敏怡再次強調「重質不重量」，「請司機唔容易，唔係有（司機）登記就用，我哋重視司機質素」，「有工作坊，要花時間培訓司機」。

請司機唔容易，唔係有（司機）登記就用，我哋重視司機質素 「星群的士」創辦人鄭敏怡

至於有傳媒實測時，平台派送的司機出現正接街客，未能接單情況。鄭敏怡指，派單機制是視乎司機當前的位置與乘客配對，並非由司機選擇乘客。系統會按透過AI，視乎乘客與司機距離、天氣狀況及車輛電量。

「如乘客去機場，有兩架車，第一車近乘客但唔夠電去完成這張訂單，就會派另一架在附近嘅」。她又指，昨日見到不少報道，承認手機APP要再加強，她提醒乘客在召車時，需要預付車資，才可獲派車完成訂單，如客人未完成付款則無法派車。

「星群的士」創辦人鄭敏怡提醒在召車時需預付車資，才可獲派車。（資料圖片 / 夏家朗攝）

鄭敏怡又表示，公司允許司機接其他平台的訂單，但司機須優先接星群的士平台的訂單。司機如果在路程上有街客突然上車時，都需要在平台按暫停接單，有任何問題，應該致電司機專線，由後台支援人員重新安排訂單。