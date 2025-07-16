港大法律院長傅華伶連任5年　署理牙醫學院院長及學生事務長坐正

港大校長張翔周二（15日）發電郵宣布，法律學院院長傅華伶獲得連任，新任期11月1日起生效，為期五年。另外，現任署理牙醫學院院長金力堅、署理學生事務長楊偉國獲正式委任，於周二上任，任期分別為五年及三年。



圖為港大法學院院長傅華伶。（王晉璇攝/資料圖片）

學苑：傅華伶曾指國安法對中港而言「雙輸」

港大學生會學苑指出，傅華伶為港大法律系教授，2020年首次獲正式委任。張翔的電郵指，於傅任期內，法律學院實現統一架構，並設立了新的研究中心。2020年，傅於接受明報專訪時表示，《港區國安法》對中港而言是「雙輸」，令中國被國際制裁，也令人反思一國兩制是否已走不通。

傅認為，「中央管轄權」一旦啟動，便意味著沒有「兩制」。法例生效前沒有諮詢公眾亦將帶來很多不信任。傅又強調，《港區國安法》也有比他想像中好的，例如將國際公約、無追溯力寫在《港區國安法》總則，並相信這非空話。

圖為港大署任牙醫學院院長金力堅。（港大網頁圖片）

金力堅去年起署任牙醫學院院長

學苑提到，金力堅為港大牙周病學臨床教授，於2024年7月起署任牙醫學院院長，其曾任世界牙科聯盟委員、世界牙科聯盟科學委員會主席、國際牙醫學研究學會董事局成員及牙醫學院副院長（科研與創新）。張翔的電郵指，金將憑藉其卓越的才能和豐富的行政管理經驗，引領學院發展。

圖為香港大學署任學生事務長楊偉國。（港大網頁圖片）

署理學生事務長楊偉國考獲輔警

楊偉國為醫學院矯形及創傷外科學系教授及李國賢堂舍監，於7月1日起署任學生事務長。楊於2023年3月考獲輔警，獲派駐中區警區軍裝巡邏小隊。楊曾指，於修例風波期間，他更認識到警察對維護社會安定的重要性。楊又於訪問中表示，希望「出一分力，幫助警隊建立守法守規的公眾形象」，並呼籲有志服務社會的市民積極考慮加入輔警行列。

張翔的電郵稱，楊於2023年9月起擔任副學生事務長，對校園生活事務及學生發展及資源中心（CEDARS）的運作有全面了解，相信會在提升學生支援服務和學生參與度方面發揮關鍵作用。