港大法律院長傅華伶連任5年 署理牙醫學院院長及學生事務長坐正
撰文：蕭通
出版：更新：
港大校長張翔周二（15日）發電郵宣布，法律學院院長傅華伶獲得連任，新任期11月1日起生效，為期五年。另外，現任署理牙醫學院院長金力堅、署理學生事務長楊偉國獲正式委任，於周二上任，任期分別為五年及三年。
學苑：傅華伶曾指國安法對中港而言「雙輸」
港大學生會學苑指出，傅華伶為港大法律系教授，2020年首次獲正式委任。張翔的電郵指，於傅任期內，法律學院實現統一架構，並設立了新的研究中心。2020年，傅於接受明報專訪時表示，《港區國安法》對中港而言是「雙輸」，令中國被國際制裁，也令人反思一國兩制是否已走不通。
傅認為，「中央管轄權」一旦啟動，便意味著沒有「兩制」。法例生效前沒有諮詢公眾亦將帶來很多不信任。傅又強調，《港區國安法》也有比他想像中好的，例如將國際公約、無追溯力寫在《港區國安法》總則，並相信這非空話。
金力堅去年起署任牙醫學院院長
學苑提到，金力堅為港大牙周病學臨床教授，於2024年7月起署任牙醫學院院長，其曾任世界牙科聯盟委員、世界牙科聯盟科學委員會主席、國際牙醫學研究學會董事局成員及牙醫學院副院長（科研與創新）。張翔的電郵指，金將憑藉其卓越的才能和豐富的行政管理經驗，引領學院發展。
署理學生事務長楊偉國考獲輔警
楊偉國為醫學院矯形及創傷外科學系教授及李國賢堂舍監，於7月1日起署任學生事務長。楊於2023年3月考獲輔警，獲派駐中區警區軍裝巡邏小隊。楊曾指，於修例風波期間，他更認識到警察對維護社會安定的重要性。楊又於訪問中表示，希望「出一分力，幫助警隊建立守法守規的公眾形象」，並呼籲有志服務社會的市民積極考慮加入輔警行列。
張翔的電郵稱，楊於2023年9月起擔任副學生事務長，對校園生活事務及學生發展及資源中心（CEDARS）的運作有全面了解，相信會在提升學生支援服務和學生參與度方面發揮關鍵作用。
經濟高峰論壇｜港大法律學院院長傅華伶：港生沉默 內地生願批評傅華伶獲薦「坐正」港大法律學院院長 曾質疑推國安法中港雙輸港大男生AI製祼照｜私隱專員公署已展開刑事調查 現階段沒評論立法會通過本地牙醫實習1年 張宇人質疑港大牙醫學院耽誤學生張翔指港大收逾百美國大學生轉校申請 盼港大助力中國成教育強國