網約車規管收費不設限 陳美寶：如「割喉式」惡性競爭政府會介入
【網約車/Uber/的士/網約車平台】網約車規管框架昨日（15日）出爐，運輸及物流局局長陳美寶今早（16日）在電台節目中表示，政府會穩步有序推進，希望不影響現時運力。至於網約平台收費，陳美寶指交由市場供求而定，惟政府希望以市民優先，將會保留一定權力，當出現惡性競爭、如「內捲」，「割喉式」價格戰等，有可能會介入，長遠希望的士業及網約車可以持續發展。
陳美寶今早在港台節目《千禧年代》中表示，網約車平台是一個好核心環節，政府計劃向平台發牌，他們需交牌照費，收費會根據市場及需求而有所調整。政府希望不影響市場，及市民出行時可有更多選擇，會多聽意見並與網約車平台商議。至於對網約車平台的收費會用來提升點對點服務的質素。
她續說希望建立一個合法合規的框架，亦歡迎有不同網約車平台競爭，但太多網約車平台時亦怕質素會受影響，因此雖然平台數不設限，但會有入場門檻，如持續性財力，在其他地方如內地的營運經驗等作為參考指標，在數量「要求共識，搵平衡」，未來會繼續和的士業界及網約車平台商議，希望兩個行業可以共存互補。
陳美寶又表示，對網約車作出規管後，希望的士提供主要運力，網約則為輔助運力，在的士較少的時段，如深夜等，可以為市民提供出行選擇。至於網約車司機方面，她表示希望吸引新血，「後生」入行；希望穩步有序推進立法框架，不影響現時運力，又強調會視乎市場需求，作出動態管理。
另外，坊間對網約車平台收費亦有不同意見，陳美寶指一般網約車價格比的士咪錶高，而基於質素及選擇，大多市民都願意支付較高一點的價錢。但日後在處理網約車收費時，她強調「政府要好小心」，因有市民意見反映希望網約車價格不高，但的士業界希望網約車收費高於的士，而當局會將市民利益放首位，因此政府在法例上會保留一定權力，如未來有惡性競爭，如「內捲」、「割喉式」價格戰等情況，可能會介入，長遠希望兩者行業可以持續發展。
陳美寶指的士固有優勢不變，包括可在街上遊走接載乘客，又有的士站及可在禁區上落，而特首昨日提出了7個原則，其中一個是為的士提供新網約營運方式，希望雙方共存。被問到政府向網約車平台收費，並用於支援的士業界營運，她表示考慮到海外經驗，如向平台收費便可有資源支援整個點對點出行服務，政府現時持開放態度，希望在大框架下可以有共識，盡快落實法例然後盡快定立細節，同步收集市民意見，求同存異，目標是在今年第三季向立法會提交主題法例，並希望在今個立法年度通過。