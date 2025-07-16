網約車規管收費不設限　陳美寶：如「割喉式」惡性競爭政府會介入

【網約車/Uber/的士/網約車平台】網約車規管框架昨日（15日）出爐，運輸及物流局局長陳美寶今早（16日）在電台節目中表示，政府會穩步有序推進，希望不影響現時運力。至於網約平台收費，陳美寶指交由市場供求而定，惟政府希望以市民優先，將會保留一定權力，當出現惡性競爭、如「內捲」，「割喉式」價格戰等，有可能會介入，長遠希望的士業及網約車可以持續發展。



運輸及物流局7月15日向立法會交通事務委員會提交立法框架建議，提出對網約車運營平台、司機與車輛分別發牌規管。其中司機與平台牌照數目均不設限，但有效期均為五年。平台可因應市場情況自訂車費，而政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費，以及要求平台按旗下車輛數目繳付牌照費。（Uber圖片）

陳美寶今早在港台節目《千禧年代》中表示，網約車平台是一個好核心環節，政府計劃向平台發牌，他們需交牌照費，收費會根據市場及需求而有所調整。政府希望不影響市場，及市民出行時可有更多選擇，會多聽意見並與網約車平台商議。至於對網約車平台的收費會用來提升點對點服務的質素。

她續說希望建立一個合法合規的框架，亦歡迎有不同網約車平台競爭，但太多網約車平台時亦怕質素會受影響，因此雖然平台數不設限，但會有入場門檻，如持續性財力，在其他地方如內地的營運經驗等作為參考指標，在數量「要求共識，搵平衡」，未來會繼續和的士業界及網約車平台商議，希望兩個行業可以共存互補。

運輸及物流局局長陳美寶（右）。（資料圖片/洪戩昊攝）

陳美寶又表示，對網約車作出規管後，希望的士提供主要運力，網約則為輔助運力，在的士較少的時段，如深夜等，可以為市民提供出行選擇。至於網約車司機方面，她表示希望吸引新血，「後生」入行；希望穩步有序推進立法框架，不影響現時運力，又強調會視乎市場需求，作出動態管理。

另外，坊間對網約車平台收費亦有不同意見，陳美寶指一般網約車價格比的士咪錶高，而基於質素及選擇，大多市民都願意支付較高一點的價錢。但日後在處理網約車收費時，她強調「政府要好小心」，因有市民意見反映希望網約車價格不高，但的士業界希望網約車收費高於的士，而當局會將市民利益放首位，因此政府在法例上會保留一定權力，如未來有惡性競爭，如「內捲」、「割喉式」價格戰等情況，可能會介入，長遠希望兩者行業可以持續發展。

網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）

陳美寶指的士固有優勢不變，包括可在街上遊走接載乘客，又有的士站及可在禁區上落，而特首昨日提出了7個原則，其中一個是為的士提供新網約營運方式，希望雙方共存。被問到政府向網約車平台收費，並用於支援的士業界營運，她表示考慮到海外經驗，如向平台收費便可有資源支援整個點對點出行服務，政府現時持開放態度，希望在大框架下可以有共識，盡快落實法例然後盡快定立細節，同步收集市民意見，求同存異，目標是在今年第三季向立法會提交主題法例，並希望在今個立法年度通過。