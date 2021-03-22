新界東北｜收地開始　漁護署無動物統計　議員倡凍結登記表列明

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-22 19:44

新界東北新發展區收地開始，除了居民要遷出家園外，社區動物命運亦堪虞。今日（22日）在立法會研究動物權益相關事宜小組委員會上討論相關事宜，有議員向署方查詢受影響動物的數目，惟署方回覆，暫無實質調查數字。 有議員建議未來在凍結戶籍登記表上，加上一欄詢問主戶是否有動物；亦有議員提到鄉村內有不少「共養狗隻」，過往因晶片問題而影響安置，要求政府正視制度僵化的問題。

鄉村內有不少「共養狗隻」，過往因晶片問題而影響安置。（資料圖片/張浩維攝）

民建聯劉國勳指出，新界東北、元朗洪水橋等新發展區原居民伴侶犬「上樓」安排及社區動物安置。漁農自然護理署高級獸醫師(動物管理)陶文慧表示，署方在東北新發展區有推行相關宣傳教育，又聯同動物保護團體聯絡住戶，跟進動物安排置。她續指，過往有為住戶與房署跟進動物上樓安排，了解到部份伴侶犬申請上樓已批出。

劉國勳追問，署方能否提供受影響動物的數目，惟署方回覆，暫無實質調查數字，會再跟進。劉建議未來在凍結戶籍登記表上，加上「是否有動物」一欄，以作統計及跟進上樓安置。

熱血公民鄭松泰提出，鄉村內有不少「共養狗隻」，過往因晶片問題而影響安置，要求政府正視制度僵化的問題。他亦建議署方統計民間狗場營運生態及容量，以應付將來更多新發展區收地時的社區貓狗收容。