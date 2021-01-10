規劃署署長李啟榮退休　難忘新界東北諮詢會遇激烈示威　水樽橫飛

繼建築署署長林余家慧後，發展局局長黃偉綸轄下部門再有首長退休。 黃偉綸今（10日）撰寫網誌，透露加入政府逾35年的規劃署署長李啟榮將於本月退休，他任內曾參與過多個新發展區規劃，包括啟德發展項目，以及新界東北新發展區發展項目。李啟榮指，新界東北公眾諮詢大會甚具「挑戰」，曾遇過激烈示威、水樽橫飛等場面，雖然有關工作毫不輕鬆，但可累積到平衡持份者意見的寶貴經驗。 他又提到，規劃工作是前瞻性的，但畢竟規劃師沒有「水晶球」，城市規劃的基本理念在於「總結過去，規劃未來」，寄語同事們可發揮「臉皮厚、高EQ、敢創新」精神。李啟榮亦特別感謝歷任城規會委員，強調各委員均很投入工作，絕非「橡皮圖章」。

李啟榮（右）期待退休後展開另一階段生活的新體驗。左為新任規劃署署長鍾文傑。(發展局局長網誌圖片)

李啟榮於1985年5月加入政府任職助理城市規劃師，當時規劃署尚未成立，規劃師分散在不同的政府部門工作。其後，規劃署於1990年成立。(發展局局長網誌圖片)

李啟榮1985年加入政府任職助理城市規劃師，2001年晉升為總城市規劃師，2010年晉升為政府城市規劃師，2013年晉升至首席政府城市規劃師，2016年11月起出任規劃署署長。黃偉綸指，李啟榮加入政府逾35年，不但見證部門的誕生，亦參與過多個新發展區的規劃，在進行公眾諮詢時，亦遇過激烈示威、水樽橫飛等場面。

雖然啟德的規劃工作毫不輕鬆，李啟榮認為，反助他累積了如何平衡持份者意見的寶貴經驗。(發展局局長網誌圖片)

啟德諮詢會 海、陸、空表達訴求

李啟榮說，其中特別難忘的是啟德發展項目和古洞北／粉嶺北新發展區（時稱新界東北新發展區）項目，均充滿「挑戰」。啟德發展項目始於上世紀90年代，李啟榮負責處理該項目超過7年。他說，當時社會很關心舊機場用地的發展，有關的規劃圖則亦經多番修訂。他記得當年城規會在一場諮詢會，便收到超過900份反對意見。另一次在機場跑道末公園舉行的諮詢會，請願人士從海陸空三路前來表達訴求，場面壯觀。他說，雖然有關工作毫不輕鬆，但就讓他累積到如何平衡持份者意見的寶貴經驗。

逾35年的公務生涯，李啟榮較難忘古洞北／粉嶺北新發展區（時稱新界東北新發展區）的項目。(發展局局長網誌圖片)

至於古洞北／粉嶺北新發展區項目，其中一場公眾諮詢會於2012年9月在上水寶運路草地舉行。有份主持的李啟榮憶述，當時場內有數千人，拉起橫額之餘，更有與會者向台上擲水樽。他說，新市鎮發展無可避免會影響區內部分居民的生活，政府團隊其後繼續走入社區，與居民代表及其他持份者、專業人士等會面，了解關注，聽取他們的意見，以進一步改善發展計劃。

李啟榮寄語同事當一個規劃師，要「臉皮厚、高EQ、敢創新」。(發展局局長網誌圖片)

回顧過去，李啟榮說，規劃工作是前瞻性的，但畢竟規劃師沒有水晶球，每個項目完成後回望，總會發現有需要改善的地方，因此城市規劃的基本理念在於「總結過去，規劃未來」，既總結前人的經驗，去蕪存菁，同時要懂得發揮創意想象，為未來籌劃。他期望同事明白這個「後見之明」的道理，做到「臉皮厚、高EQ、敢創新」，推動城市、環境持續發展和進步。他亦借自己喜歡的足球運動作比喻，勉勵同事在工作上加強合作，因為每個人都有強項和弱項，就像好的球隊一樣，互補不足，而規劃正正是團隊的工作。

李啟榮亦特別感謝歷任城規會的委員，強調各委員均很投入工作，絕對不是橡皮圖章。他說，每次開會討論不同的發展項目前，同事和其他政府部門必須準備充足，否則真的會被問到「口啞」。事實上，亦有項目在城規會中不獲通過。發展項目有時未必能滿足所有人，但他相信透過法定條例和程序，大家均希望在爭議中找到平衡點，令整個城市步伐向前邁進。

李啟榮（左五）感謝歷屆城市規劃委員會委員，強調各委員均很投入工作，絕對不是橡皮圖章。左六為城規會主席、發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪。(發展局局長網誌圖片)

至於其退休後去向，李啟榮會稍事休息，然後展開另一階段的生活。發展局局長黃偉綸祝願其退休生活愉快、健康、迎接人生新篇章。