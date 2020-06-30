新界東北｜家園被夷平、收養中心落成延誤　逾3000隻貓狗去向未明

新界東北即將收地，第一期死線為7月28日。除了村民外，村內動物仍然前路茫茫。 立法會議員張超雄、陳志全、朱凱迪和鄭松泰今日（30日）到古洞探訪，有村民透露，區內最少有3000隻貓狗，擔心動物福利機構難以安置全部動物。 政府代表表示，現時共找到7間機構會收容有關狗隻，機構亦可申請短期租約用地，以興建收養中心，有一間本來可在今年中建成，但因疫情而有延誤。

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發展局首席助理秘書長（規劃及地政）林智文（右）說，一間收養中心本來可在今年中建成，但因疫情而有延誤。（張浩維攝）

古洞「志記鎅木廠」的妹姐表示，村民上樓後，動物或不能跟隨他們上公屋，而區內最少有3000隻貓狗。不過，發展局曾表明，動物福利機構會興建收容中心，但只可容納約50隻動物，質疑數目不足安置全部動物。

發展局首席助理秘書長（規劃及地政）林智文說，第一期受影響的狗隻約260隻，現時共找到7間機構會收容有關狗隻，而機構亦可申請短期租約用地，以興建收養中心，有兩間已獲批撥款，有一間本來可在今年中建成，但因疫情而有延誤。漁護署代表亦表示，經了解後收容中心空間足夠。

古洞內有人透露，區內最少有3000隻貓狗。發展局則表示，第一期受影響的狗隻約260隻。（張浩維攝）

靠離婚才獲安置機會

此外，古洞內亦有不同村民向議員反映意見，當中有人不獲安置，亦部份人的一家被派到不同公屋屋邨，日後或要分開生活，兒子要與80多歲的母親分離。有村民更透露，有人只能靠離婚才獲安置機會，被逼要在70至80歲才離婚。

張超雄坦言，安置上出現不少問題，希望當局能「人性化」處理問題，又指未來更有數千隻動物可能流離失所，甚至被撲殺，期望政府可提供更好的安排。