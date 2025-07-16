的士司機疑遭箍頸亡死因　家屬律師質疑醫生說法　著考慮非法被殺

的士司機與乘客爭執，警方介入調查期間，司機被押上警車時疑曾被箍頸，司機事後頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月身亡。代表家屬的資深大律師蘇朗年，今（16日）開始作結案陳詞，他指各方資料均未能顯示陳的頭頸傷從何而來，但有骨科醫生推斷，陳在現場自行跌倒時傷頭，反而被警員捉頸上警車等不會傷頸，律師認為該醫生說法荒謬，又著陪審團可考慮司機是否因危險及非法的行為，或是嚴重疏忽，導致最終非法被殺。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與一名日籍乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳，陳卻作出反抗。陳被包括警員林偉榮等人押上警車時，疑曾被箍頸，但林作供時只稱「掂」到陳的頸。陳事後到醫院求醫，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，同年12月12日去世。

警員林偉榮作供時稱，為方便控制陳，曾用右手環抱陳的雙肩，因陳反抗和掙扎，他曾「掂」到陳的頸部。(資料圖片)

骨科醫生指陳跌倒致頭頸受傷

資深大律師蘇朗年指出，要達成非法被殺的裁決，可從兩個方面證明，一是危險及非法的行為導致被非法誤殺，二是因嚴重疏忽導致非法被殺。骨科醫生梁漢邦的報告指，陳因跌倒導致頭及頸部嚴重受傷，陳亦確曾跌倒在地，並曾自稱撞到頭部，閉路電視亦見陳曾經撞到後腦。

被捉頸上警車等反不會受傷

但蘇朗年指，梁醫生作供稱亦稱，陳被捕時曾被強行扣上手銬，期間亦曾跌倒在地，身上財物亦散落一地，甚至被捉頸帶上警車等，但梁醫生認為這並不會導致陳頸椎關節完全脫位，反而覺得陳到達醫院後，被插上導尿管及醫護的嚴密監管下，陳被簡單抬起或轉頭的動作，梁認為反而構成其頸椎移位。蘇認為，梁醫生的說法荒謬。

沒有陳頭部受傷的詳細記錄

接觸過陳的警員曾指出，陳曾經提及頭部受傷，但相關傷勢的唯一記錄，只出現在精神科報告，但沒有一字一句的記錄，對比閉路電視片段，亦未能解釋陳頭部的傷勢是如何造成。

陳上救護車後開始現嘔吐等症狀

蘇朗年指出，就陳在入院時的情況，例如是其昏迷指數等資料，皆是由救護員所提供，當時在場的每一個人都聽到這些資料，現場的資訊則指陳在現場神智清醒，上救護車後開始減退，且出現嘔吐、出血、多處瘀傷等情況。

有救護員曾聽到有人大叫好痛

蘇朗年稱，梁醫生指陳在事發前沒說過頸痛，有救護員稱聽到有人大叫「好痛」，相關的記錄亦反映，陳有表示過全身肌肉痛，但無清楚表達確實的痛處 。聆訊明續。

案件編號：CCDI477/2013