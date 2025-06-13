司機頸椎移位死因　警員指看片段後發現無箍頸　因此改稱「掂」

六旬的士司機涉和乘客爭執被捕，男警林偉榮拘捕司機時，疑將其箍頸押上警車，司機事後頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月身亡。死因研訊今（13日）續審，林續作供指，否認當日是在對司機發脾氣，並指自己當時很冷靜。有陪審團問，林早前以「箍」形容其動作，在本次作供中則改稱為「掂」到司機頸，林回應指多次翻看閉路電視片段，發現自己的手沒有箍住司機，所以改稱「掂」。庭上亦傳召救護車車長梁志輝作供，梁形容，司機當時「比較勞氣」。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

家屬方質疑，警員林偉榮(圖)對司機的行為感生氣，因此向他發脾氣，林否認，指自己當時很冷靜。(資料圖片)

警員指自己當時冷靜 否認向司機發脾氣

代表死者家屬的資深大律師蘇朗年提問，指案發當日，林及另一位警員馬振康對陳的行為感生氣，故當時他們其實向陳發脾氣，林稱完全沒有。蘇朗年續提問林指，他當時是否情緒冷靜，林稱：「好冷靜。」

家屬方播放閉路電視片段指，據片段及林早前作供指，在此刻陳的身體已完全放軟，惟林指不同意，覺得陳並非身體放軟，而是疲倦。家屬方續指，當時林用手指指住陳，林解釋，當時正警告林，如果繼續阻止執行職務，有機會控告他阻差辦公。

家屬方指出，當時林把陳拉起，之後走開，年屆65歲又疲累的被告隨即就滑到地上，林解釋，整個拘捕過程中，陳持續抗拒警方，他看到陳想站起，故伸手扶他，但隨後又反應不及，林稱：「你見佢雙腳特登蹬返落黎。」當時他沒有意識或覺得到陳有嚴重受傷。林重申，陳故意跣落地抗拒上警車。

指協助拘捕司機時 手掌或碰到陳的傷口 其後又在警員記事冊做記錄 或有機會令筆記本沾上血跡

家屬方續引用閉路電視片段指出，林曾向西隧職員查詢閉路電視的位置，因為林續指，知道現場有閉路電視可以錄影，屬於調查的佐證。家屬方指，林到場是為了調查襲擊案件，而該閉路電視不可能拍攝到案發的情況，質疑林只是想查看該閉路電視會否攝得他們拘捕陳的情況 ，林不同意。

庭上展示林的警員記事冊，上面染有血跡，家屬方指，已進行DNA測試，證實簿上染有的血跡屬於陳輝旺。林解釋，在協助拘捕陳時，手掌或碰到陳的傷口，其後他又在簿上做記錄，或有機會令筆記本沾上血跡。

指警隊每6至9個月進行一次武力訓練 但訓練無法涵蓋所有情景

警務處代表大律師倫德亮問林，林同意在案發時他加入警隊約6年，曾任衝鋒隊及機動部隊，亦有參與上述的部門的獨立及恒常訓練，但無法肯定是否有全部參與。林稱，警隊約每6至9個月進行一次武力訓練，但警務訓練無法涵蓋所有情景，故實際上仍需憑經驗及現場情況作判斷。

林稱，就拘捕而言，一般只會涵蓋至押解犯人到警車的部分，但並沒有包括到警車後，犯人反抗的訓練。

警員認為當時使用的武力合適

代表林的資深大律師郭棟明續問指，要拘捕警員不一定要使用手拷，使用手拷在警察通例中亦有規限，如在被捕者有可能逃走時，才會被帶上手銬等。林指出，在與警員馬振康拘捕陳時，有出現過兩次上述情況，陳亦多次表示會駕駛的士離開現場。林稱，在陳第一次想離開現場時，警方沒有使用手拷。

郭問林，當他協助拘捕陳，並嘗試「攬」他上警車時，有沒有認為其右手的動作會對陳構成嚴重傷害，林稱沒有，當時亦認為使用此武力合適。在察覺到其右手中間位置觸碰到陳的下巴至喉核位置時，亦沒有察覺到危險，當時林亦從來沒有意圖「掂」陳的下巴至喉核的位置。

林作供指，通常警方作調查，知道有閉路電視記錄，一般會索取有關片段作調查程序之用。在此案件中，警方亦會想得知雙方在警方到場前的情況。林作供指，他亦有向16號收費亭的職員查詢過閉路電視位置，而直至2016年，他都沒有看過相關的閉路電視片段。林稱，從沒有擔心過該閉路電視會拍攝到的影像。

救護車車長梁志輝指 的士司機當時「比較勞氣」在救護車上清醒

陪審團向林提問，在警隊的訓練中，有沒有教授過取得人證或物證的程序，林稱，會有案件示範（case demonstration），示範的時長則要視乎現場的環境及情況。林續指，若案件不涉刑事成分，會跟相關人士解釋情況，目的是不希望有更嚴重的案件出現；若案件涉及刑事成份，整個拘捕過程約只需5分鐘。

陪審團續問，林早前一直以箍來形容其動作，在本次作供中則改稱為「掂」，問林是由甚麼時候開始對自己的動作有不同的理解，林解釋，他有多次翻看閉路電視片段，發現自己主要用左手把陳「秤」上車，故右手並沒有箍住他，所以改為用「掂」字。

庭上傳召救護車車長梁志輝作供，梁形容，陳當時「比較勞氣」，並不停強調：「我隻手指受傷咋嘛，我淨係需要警察，唔需要救護車。」梁作供指，陳在救護車上清醒，可以對答自如，並指自己有心臟病。

案件編號：CCDI447/2013