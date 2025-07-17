廉署以豐盛總結金禧年反貪成果　將配合國家政策構建更輝煌50年

2024年是廉政公署成立50周年，廉署周三（16日）發布《廉政公署2024年年報》，以豐盛的金禧年總結去年的反貪成果，稱廉署將配合國家發展及反腐政策，全力打擊貪污，維護香港的廉潔和法治，構建下一個更輝煌的50年。



行政會議成員、立法會議員及廉署貪污問題諮詢委員會主席陳健波向立法會提交報告時，讚揚廉署去年在本地及國際反貪領域上不斷突破限制，成功擴濶及深化海內外協作，展現香港好故事，反貪表現亦得到國際認同。

廉潔程度全球排第17 亞太區最好地區之一

廉署指出，由國際發表的《2024年清廉指數》顯示，香港的廉潔程度在全球180個國家及地區中排名第17位，是亞太區最好表現的地區之一。而最新發布的《2025年世界競爭力年報》，在「行賄和貪污不存在」的指標方面，香港位列全球第四，在亞太區居首，反映廉署工作的成效。

去年2月，香港國際廉政學院正式成立。（蘇煒然攝/資料圖片）

成立廉政學院為逾70國提供反貪培訓

廉政專員胡英明在《廉政公署2024年年報》中表示，廉署透過與國際反貪局聯合會、香港國際廉政學院組成「反貪鐵三角」，加上香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為全球反貪事業作出積極貢獻。他指出，廉署會繼續透過「反貪鐵三角」向國際社會說好中國、「一國兩制」及香港的故事，構建廉署下一個更輝煌的50年。

廉署去年聯同由胡英明出任主席的聯合會合辦「廉政公署第八屆國際會議」，逾500名來自近60個司法管轄區的180個反貪及執法機構代表聚首香港，創下廉署歷史新高。 去年2月，廉署成立廉政學院，一年內已為超過70個國家逾2,200名反貪人員提供專業反貪培訓。 此外，廉署過去一年與聯合國毒品和犯罪問題辦公室，以及六個「一帶一路」或其他國家的反貪機構簽署諒解備忘錄，提供合作框架。

「一九七四咖啡廳」2024年11月開幕，由保良局負責營運，店員以殘疾康復學員為主。（黃浩謙攝／資料圖片）

社交媒體過百萬次點擊 開設「一九七四」咖啡廳受歡迎

廉署又銳意革新宣傳教育策略，在社交媒體錄得破紀錄的過百萬點擊。此外，廉署去年在總部大樓開設了「一九七四」咖啡廳，結合教育、宣傳及「廉署咖啡」概念，成功吸引大量本地、內地及海外訪客慕名而至。廉署同時積極分享鼓勵青年參與反腐倡廉工作的經驗，以《加強青年參與反貪腐倡議全球政策指南》為基礎，編製一套以全球反貪機構人員為對象的教學單元。

廉署周年民意調查顯示，香港社會廉潔狀況穩定良好。（資料圖片）

去年2,058宗無關選舉貪污投訴 按年微升3%

廉署周年民意調查多年來均顯示，市民對貪污抱持「零容忍」態度。2024年民意調查顯示，98.7%受訪者在過去一年內沒有親身遇過貪污，反映香港社會廉潔狀況穩定良好；97.4%受訪者認為社會廉潔對香港發展重要。

廉署2024年共接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，較2023年同期微升3%，顯示香港的貪污情況保持平穩受控。

在公營機構方面，公務員隊伍整體廉潔奉公。廉署為政府部門及公共機構完成63份防貪審查工作報告，致力減低公共行政範疇的貪污風險。廉署同時繼續與公務員事務局合作推行「誠信領導計劃」，並在公務員學院的課程與高級至首長級公務員進行交流。

私營機構方面，廉署繼續採取全方位策略，維護香港廉潔公平的營商環境，並加強不同界別的防貪能力。

去年首競委會聯合執法 搗破樓宇維修圍標集團

在樓宇管理業方面，廉署去年首度與香港競爭事務委員會聯合執法，搗破一個新冒起的樓宇維修貪污圍標集團。建造業方面，廉署聯同建造業議會於「傑出承建商大獎」增設「誠信管理獎」，鼓勵建造業持續推行誠信管理。在金融及保險業方面，廉署在金融管理局及香港銀行公會的全力支持下推出「銀行業誠信約章」，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

此外，廉署一直決心維護廉潔選舉，在完善選舉制度和地區治理體系後的新選舉安排下，就2025年底的立法會選舉及未來各項公共選舉中，廉署會一如既往嚴厲執法，確保選舉能在公平、公開和誠實的情況下進行。