廉署主任要求工作點附近見面　舉報人憂身份暴露　委員會：不適當

廉政公署今日（16日）向立法會提交廉署事宜投訴委員會2024年年報，去年委員會接獲13宗有關廉署或其人員的投訴而須進行全面調查，涉及53項指控。在受理指控中，92%涉及廉署人員疏忽職守、6%涉及行為不當、2%涉及濫用權力。去年，委員會審議17宗投訴個案的調查報告，關乎的指控共66項，其中一項指控查明屬實。



年報顯示，個案涉及一名高級調查主任在投訴人的工作地點附近會面，由於個案是投訴人舉報其所屬公司多名職員涉及貪污，投訴人認為此舉很容易暴露她在舉報中的舉報人身分，因此投訴高級調查主任送達供詞副本方式有欠專業。



委員會認為，該高級調查主任要求投訴人在辦公時間離開她的工作地點，並在工作地點附近與他見面實屬不適當，建議由上級人員向該高級調查主任作出訓示，以提高他在安排與公眾會面時的警覺性和專業意識。



廉政公署今日（16日）向立法會提交廉署事宜投訴委員會2024年年報。（資料圖片）

廉政公署事宜投訴委員會職責是監察廉署如何處理有關對該署及其人員的非刑事投訴。委員會除了審議廉署就這些投訴所作出的調查和結論，亦會檢視廉署的工作程序。若發現有可能導致投訴的情況，委員會會提出改善建議。

去年有13宗有關廉署或其人員的投訴須進行全面調查

去年委員會接獲13宗有關廉署或其人員的投訴而須進行全面調查，涉及53項指控。在受理指控中，92%涉及廉署人員疏忽職守、6%涉及行為不當、2%涉及濫用權力。去年，委員會審議17宗投訴個案的調查報告，關乎的指控共66項，其中一項指控查明屬實。同期，委員會審議17宗投訴個案的調查報告，關乎的指控共66項，其中一項指控查明屬實。

舉報人投訴高級調查主任在工作地點附近送達供詞副本方式有欠專業

年報顯示，該個案涉及一名高級調查主任在投訴人的工作地點附近會面，由於個案是投訴人舉報其所屬公司多名職員涉及貪污，投訴人認為此舉很容易暴露她在舉報中的舉報人身分，因此投訴高級調查主任送達供詞副本方式有欠專業。

委員會稱指控證明屬實 建議由上級訓示涉事高級調查主任

委員會認為，該高級調查主任要求投訴人在辦公時間離開她的工作地點，並在工作地點附近與他見面實屬不適當，建議由上級人員向該高級調查主任作出訓示，以提高他在安排與公眾會面時的警覺性和專業意識。

廉署已加強培訓前線人員 提高執行職務警覺性和專業能力

廉署稱，經仔細研究二○二四年審議的調查報告所帶出的事宜後，廉署已加強培訓前線人員，以提高他們執行職務的警覺性和專業能力。