詹培忠坐牢半年清瘦不少　申請保釋等候上訴被拒

有「潮州怒漢」之稱的前立法會議員詹培忠，與其兒子詹劍崙，被指在亞洲資源配售可換股票據時，隱瞞秘密「賣殼」協議。兩人早前被裁定兩項串謀欺詐罪成，詹培忠和兒子分別被判囚34和37個月。兩人均已提出上訴，現已79歲的詹培忠，今（9日）向上訴庭申請等候上訴期間獲保釋。法官潘敏琦聽取陳詞後，拒絕其保釋申請。詹續續服刑，最快可於明年10月27日，服畢刑期。



詹培忠坐牢半年輕了30磅

詹培忠(79歲)於去年12月9日被裁定罪後開始還柙，至今已服刑逾半年，他今出庭時，身形較以往清瘦不少，頭髮亦變得蒼白。據悉，他在服刑期間體重輕了30磅。

詹培忠就兩項串謀欺詐罪成，被判囚34個月。(資料圖片/凌子淇攝)

詹培忠的兒子詹劍崙，亦在同案被裁定罪成，被判囚37個月。（資料圖片）

女被告王蓓麗洗黑錢罪成，被判囚24個月(梁鵬威攝)

以朋友身份到庭旁聽的立法會議員謝偉俊透露，他每兩星期便探望詹培忠一次。謝指，詹因在獄中飲食和天氣炎熱等，所以清瘦不少。

詹氏父子同被判囚另取消任董事資格

3名被告：詹培忠（79歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（55歲，商人）、王蓓麗（68歲，無業）。

詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東及聯交所。兩人被裁定罪成遭判囚外，另被判取消出任董事等資格3年。

同案另兩被告一判囚一潛逃

至於女被告王蓓麗被控一項洗黑錢罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據。她被裁定該罪罪成，被判囚24個月。

同案被告馬鐘鴻（48 歲，商人）於提訊時沒有出庭，被法庭頒下拘捕令。

案件編號：CACC19/2025