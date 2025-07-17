恒生成立防騙專員團隊常駐分行　特聘退休銀行業人士支援客戶

為應對金融詐騙行為，恒生銀行宣布成立全港首個防騙專員團隊（Fraud Protection Specialist Team，簡稱「FPT」），周一（7月14日）開始於21間指定分行，親身協助懷疑受騙的客戶，即時提供專業支援及建議。恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，團隊獨特之處是凝聚了一班退休銀行業人士的力量，憑藉他們豐富的銀行業務及營運知識，為客戶提供更個人化的支援。



恒生銀行宣布成立全港首個防騙專員團隊，成員已開始常駐21間指定分行，親身協助懷疑受騙的客戶，即時提供專業支援及建議。（恒生銀行提供圖片）

逾30名成員逾半已退休 將提供實時防騙建議

防騙專員團隊由逾30名成員組成，過半數為具備豐富銀行業經驗的退休人士。他們主要負責為客戶提供實時防騙建議，尤其當系統偵測到高風險支付警報時，恒生會主動邀請客戶與專員會面，向他們評估情況，並建議客戶暫停可疑交易。如有需要更會主動向警方尋求協助，務求保障客戶賬戶安全及減少潛在損失。

退休分行經理母親曾受騙 因此重返恒生保護客戶

姚鳳萍為其中一位防騙專員，曾服務恒生服務近40年，退休前任職分行營運經理。她表示：「我以前經常接觸很多騙案，加上數年前母親也曾受騙，雖然最終沒有金錢損失，但高齡長者被騙，那種無助感非常令人難過。我希望能夠透過知識和經驗去幫助更多人。因此即使退休後，我依然選擇回到恒生，為保護客戶出一分力。」

為進一步提升對客戶的保障，恒生投資於科技應用上，包括引入人工智能（AI）監測系統以實時識別詐騙活動、參與金管局的「生成式人工智能沙盒」項目，將詐騙調査流程自動化。

恒生銀行宣布成立全港首個防騙專員團隊，並積極透過各類型宣傳活動，向公眾推廣防騙資訊。（恒生銀行提供圖片）

佐敦港鐵站設防騙資訊展示區 將辦一系列公眾教育活動

恒生亦積極透過各類型宣傳活動，向不同社區人士推廣防騙教育，包括為過渡性房屋居民及參與由香港家庭福利會主辦的「理財『恒』動學院」的中學生舉辦防騙講座，並於各分行定期舉辦防騙宣傳活動，加強公眾參與。

此外，恒生位於佐敦港鐵站的全新個人理財中心設有防騙資訊展示區，並於所有分行免費派發由反詐騙協調中心製作的宣傳品，包括貼紙和小冊子。

未來數月，恒生將繼續舉辦一系列公眾教育活動，以加強大眾防範詐騙的意識。