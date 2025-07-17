4男女涉綁架強姦13歲女　事主拒絕性交　首被告一拳打牆說快啲啦

13歲女童疑因為朋友出頭，涉遭4男女等多人綁架毆打及強姦，案件今（17日）在高等法院續審，控方播出女童X的會面錄影，她提到當日被帶到單位後被迫脫衣，並遭女被告掌摑逾百下。後來首被告要她入房，並壓她的頭要她口交，又要求性交，她不肯，首被告即一拳打向牆，並說：「你快啲啦。」



X稱她後來獲准離開，並向另一名黑社會朋友求助，獲一名叫「成哥」男子安排到其「契妹」家睡覺，期間又遭「成哥」摸，她曾叫「成哥」唔好搞，對方卻說：「搞下唔得咩。」最後她亦有與「成哥」性交。



首被告陳宏烽。

4名被告：陳宏烽（20歲，案發時為中二生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡（18歲），及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，尖沙咀山林道某大廈單位。

被引到商場5男2女突現身

控方今播放女童X的錄影會面，X憶述當晚8時許，她應前男友，即次被告要求到旺角一個商場見面，次被告一度出現後離開，之後首被告在內的5男2女走近X說：「如果你合作我地就唔會打你。」X感害怕而服從上的士，其手機亦被搶走，調校至飛行模式。

單位內有多十多名「𡃁」

X下車後被帶到涉案單位，有十多名「𡃁」在場。首3名被告和1名「𡃁」再帶她入一間房，首被告和女被告叫X脫衣，X拒絕，女被告便警告說：「你唔除我搵人幫你除。」X脫衣期間有「𡃁」拍片，之後女被告叫房間外的十多名「𡃁」入房，女被告打X的頭和膊頭，掌摑X逾百下，又用茶水和啤酒淋X的頭，並質問X說：「係咪想溝番我條仔？」X否認，她之後又遭2名「𡃁」踢她陰部對上位置。

不肯性交首被告一拳打牆

X被襲擊後，首被告等人帶她到酒吧飲酒，返回單位後首被告藉詞有事商討帶X入房，關門後卻提出性要求，X不肯，首被告便一拳打向牆壁說：「你快啲啦。」X稱她有說過：「唔想。」不知為何當時沒有反抗。首被告接著便按着她的頭逼她口交，兩人之後再性交。首被告事後給她100元搭車，並要X拍片說：「對唔住四條哥（首被告外號）」和「要喺30號前還2萬」。

向黑社會朋友求助獲建議不要回家

X離開後乘的士到美孚找黑社會朋友，其中大佬「大成」建議她不要回家，並叫X跟他到其「契妹」家暫住。X原本與「大成」契妹一起睡，「大成」則睡地下。

X睡地下遭大成摸

翌日「大成」叫X睡地下，「大成」卻趁機摸她，X即說：「唔好搞我。」「大成」反問：「搞下唔得咩？」並按住X不讓她走，二人最後發生了性行為。及至同月28日，「大成」送X到旺角。

案件編號：HCCC 1/2024