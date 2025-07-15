4男女涉綁架強姦13歲女　次被告是事主前度　怕家人被搞約見事主

3男1女涉綁架強姦13歲女童案續審，控辯雙方的同意事實透露，女事主X曾與案中的次被告林佑澄拍拖，但只維持數天。控方今(15日)亦播放次被告與警方的會面錄影，次被告稱他知道首被告與事主X有過節，但仍按首被告指示，在2021年聖誕等約X見面，因他害怕若不聽從首指示，首被告會「搞」他的家人。案件周四(17日)續審。



4名被告：陳宏烽（20歲，案發時為中二生）、林佑澄（19歲，跟車工人）、李珮怡(18歲)，及張浩錀（20歲，職業訓練學院學生）。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，事發地點在尖沙咀山林道某大廈單位。

首被告陳宏烽。(資料圖片)

林稱怕不聽從家人會被搞

控方在庭上播放次被告林佑澄與警方的會面錄影，林稱他知道當時13歲的女事主X曾與首被告陳宏烽有過節，但他仍有按陳的指示，在2021年聖誕節當日約X見面。林解釋，因為他怕陳會「搞」其家人，故選擇聽從陳的要求。

林是X的前度男友

控辯雙方承認事實則指，林是事主X的前男友，X與女被告亦是朋友，林與第四被告同於VTC青年學院修讀文憑課程。X將在本案作供，她已獲律政司發出免於起訴書。

單位現場煙蒂有首3被告的DNA

各被告在2021年12月29至30日被補，女被告在警誡下保持緘默。X在認人手續中認出全部被告。警方在涉案單位現場檢取了12個煙蒂，化驗結果顯示有首3名被告的DNA。

案件編號：HCCC1/2024