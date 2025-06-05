男子涉家中強姦女網友　事主被侵犯後哭泣　被告道歉稱會買事後丸

網上相識的年輕男女，有次朋友聚會後，男方稱駕車送女方回家，途中卻稱累，把女方帶回他的家，並涉把女方非禮及強姦。男子否認指控，案件今（5日）在高等法院開審。女事主稱，她到被告家時因見被告父親在客廳沙發睡覺，認為被告不會亂來，惟入房後仍遭被告侵犯。她指被告除了強行性交，更沒有使用避孕套，她完事並知悉後在床上哭泣，被告有道歉並承諾會幫她買事後丸。



被告鄧學銘（20歲）被控2項猥褻侵犯罪及1項強姦罪，指他於2024年4月21日，在太子運動場道一單位，兩度非禮及強姦女子X。

被告鄧學銘（左）否認強姦非禮女網友。(陳蓉攝)

案件在高等法院開審。(黃浩謙攝)

現年22歲的事主X供稱，她與被告2022年透過社交平台instagram認識，被告自稱為「阿強」，二人斷斷續續地保持聯絡，並於2023年12月10日在現實中第一次見面。

聚會中無人飲酒

案發當日約凌晨1時，被告用whatsapp約X去遊車河，X答應。同日凌晨2點45分，被告駕駛一輛白色寶馬到X寓所樓下接X及其朋友A。X指車上還有另一名被告的朋友。被告駕車到朋友於將軍澳康城的家，眾人一起打機，過程中沒有喝酒。其後X的朋友A有事先離開，現場只剩X一名女性，X便告知被告她亦想離開，被告著她多留一會兒並稱會送她回家。

X不夠錢坐的士而上被告家

X指約凌晨5時半，被告稱可載她回家，但卻駕車到被告於太子住所附近時，被告對X稱他很疲累，無法繼續駕駛，需要回家休息3小時。X本打算自行回家，但沒有足夠現金坐的士，故同意先到被告家休息。

見其父在沙發睡覺認為被告不會過分

X稱他到被告的住所後，見到被告的父親在沙發上睡覺，於是她和被告在客廳玩貓，其後被告叫她入房。X稱，因為被告的父親在外面，認為被告不會有過分的舉動，故答應其要求。

背對背睡時被告把X攬埋身

惟X入房後，被告叫她可在床上休息，X稱她只是靠在床邊看電話，並X背對被告睡覺。被告卻爬到她旁邊，並把手「攝」到她的頸下想攬她到其身旁。X稱當時感到害怕，立即坐起並質問被告在做甚麼，被告沒有回應，更用右手箍X的後頸，二人雙雙倒在床上，X嘗試推開被告，但不成功。

X稱遭被告上下其手時曾大叫

被告其後再伸手入X的內衣，扯開其胸圍。X形容被告對她「又揸又摸」，她不停大叫及掙扎，但推不開開被告。她指被告又伸手入她的褲內，並扯開她的內褲，將手指插入她的下體。她覺得很痛並有大叫，希望房外的人聽到，亦有郁動想擺脫被告，但都不成功。她指被告把手指拔出後，又再用雙手箍她的頸部，X不斷掙扎拒絕，但遭被告壓回床上。

體力透支睡著醒來被迫口交及強姦

X稱她因為體力透支，最後二人睡在一起。她醒過來時，已看到被告騎在她身上，被告先迫她口交，接著又捉住她的小腿，用下體磨擦她的陰部，她有大叫：「唔好。」又想推開被告，但不成功。

X察覺被告無帶避孕套後哭了起來

X稱完事後，被告對她說有在她體內射精，她察覺被告沒有帶避孕套，便哭了起來，並對被告說：「你強姦我，仲要內射，你點解咁對我，我唔想同你X嘢。」被告對她道歉，並承諾會幫她購買事後丸。X其後把事件告訴朋友及母親，並在母親的陪同下報警。

被告認有性行為但無強姦

雙方承認事實指出，法醫在X的陰部找有男性精液，該精液的DNA與被告的吻合。被告警誡下稱：「我係有性行為，但係冇強姦佢。」

案件編號：HCCC399/2024