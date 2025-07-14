4男女涉綁架強姦13歲女　事主被迫眾目睽睽下赤裸　被姦後准離開

13歲女童疑為朋友出頭後，在聖誕夜被帶到尖沙咀一個多人聚集的單位，之後女童被迫脫光衣服，在多人面前裸體，眾人又對她拳打腳踢，並用啤酒及茶淋她，又拍下影片，最後一名17歲男子涉嫌把她強姦，並迫她拍下道歉片及承諾還款後才讓她離開。女童母事後發現女兒有不尋常傷勢後通知社工揭發事件。3男1女否認綁架及強姦等罪，案件今(14日)在高等法院開審。



首被告被控強姦罪

4名被告：陳宏烽（17歲，中二生）、林佑潛（16歲，跟車工人）、李珮怡(15歲，女)，及張浩錀（17歲，職業訓練學院學生），以上為被告人案發時年齡。4人同被控綁架、襲擊、製作兒童色情物品3罪，陳單獨被控1項強姦罪，案發於2021年12月25日至26日，尖沙咀山林道某大廈單位。

3男1女被告在高等法院受審。(黃浩謙攝)

事主X曾與次被告拍拖數天

開案陳詞指，事主X案發時只有13歲，她與胞妹由單親母撫養。X升中學後在網上認識了一班朋友，當中有人是黑社會成員。X與第二被告林佑潛（外號熊貓）曾拍拖數天，案發前已分手。首3名被告互相認識，第四被告是首被告陳宏烽的「𡃁」。

X為友出頭與陳理反被追錢

案發前約10天，X的一名女性朋友表示遭陳（外號四條）逼她「仙人跳」。X透過通訊軟件與陳理論，要求陳不要騷擾她的朋友，反遭陳指責X令他損失2萬元，並要X還錢。

被迫脫衣及在眾目睽睽下裸體

聖誕節當日，林約X在旺角見面，惟林沒有現身，他離遠指出X是誰後，陳等人現身逼X上的士到涉案單位，否則便打她。X被綁架到單位後，在場有十多名陳的手下，還有林在場。陳和李迫X脫衣，並說：「如果你唔除就搵人幫你除。」X只好就範，其時十多名手下暫時在房間外面。X脫衣時陳的手下拍攝過程，當X脫光後，陳的手下再次入房，X在眾目睽睽下赤裸身體。

X遭人用啤酒及荼淋頭

其後，李和陳的手下輪流對X拳打腳踢，李用茶和啤酒等淋在X頭上，又拍片問X：「會唔會搵返CWK（X的前度、李的現任）？」X說不會。

陳完事後給100元X乘車回家

同晚，陳曾帶X到附近酒吧飲酒，二人重返單位後陳藉故有事商討，帶X入房鎖上門，逼X口交及強姦X。陳要X拍片說：「我對唔住四條哥(即陳)。」又要X說稱：「要喺30號之前還返2萬畀四條哥。」陳完事後付了100元給X乘車回家。

大成帶X到單位暫後發生性行為

X離開單位後，向其他疑有三合會背景的友人透露被綁架和強姦的事，男子「大成」表示可帶X到一個單位暫住，他帶X到單位後，「大成」趁機與X一起睡覺，並與X性交。控方透露，「大成」因與16歲以下女童非法性交，被判囚1年。

X母發現不尋常傷勢揭發事件

控方指，X母在12月27日發現X有不尋常傷勢後聯絡社工，最終揭發事件。控方指，被告對X所做的行為暴力和非法，極度羞辱，令X遭受不幸。

案件編號：HCCC 1/2024