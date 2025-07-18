韋帕風球｜國泰豁免乘客更改機票手續費　適用於周日及下周一出發

【韋柏／打風／國泰航空／天文台／HKO／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球】天文台預料熱帶氣旋韋帕將於今晚（18日）午夜前後進入本港800公里範圍，料明日及星期日（19及20日）逐步增強並靠近珠江口一帶。國泰航空宣布特別票務安排，豁免乘客更改機票的手續費，適用下周日及周一（20日及21日）出發的機票。



國泰航空公布特別票務安排。（資料圖片／廖雁雄攝）

目前航班仍然維持正常服務 或隨時有變更

熱帶氣旋韋帕逐步逼近香港，國泰航空今午（18日）公布，正密切留意熱帶氣旋韋帕對香港的潛在影響，目前航班仍然維持正常服務，或會隨時有所變更。

國泰航空公布特別票務安排。（網頁截圖）

最後更改機票的時限為7.21 10月前須出發

國泰航空又指，由於熱帶氣旋韋帕正逼近香港，已豁免乘客重新預訂機票及更改航點的手續費用，適用範圍為今日或之前出票，同時旅遊日期為下周日及周一（20日及21日）出發的機票。

至於最後更改機票的時限為下周一（21日），乘客所更改的機票必須於9月30日或之前完成旅程。

根據天文台的預測移動路徑圖，韋帕在7月20日在本港以南約150公里內掠過。（天文台圖片）

乘客在前往機場前可查看航班狀況

國泰航空指，會繼續更新網站以提供最新消息，提醒乘客須確保自助訂位管理服務已提供最新的聯絡資料，以接收短訊或電郵，並建議乘客在前往機場前可查看航班狀況。