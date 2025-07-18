韋帕風球｜預測逼港150公里　天文台料周日離岸及高地吹10級暴風

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／ 3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今日(18日)凌晨2時增強為熱帶風暴，命名為韋帕（Wipha），預測韋帕會在今晚（18日）至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號風球，並考慮在星期六（20日)日間發出3號風球。預測移動路徑圖顯示，韋帕會在星期日（20日）及星期一（21日）會在香港以南150公里內，以颱風級掠過。



天文台在上午11時半更新九天天氣預報，調高星期日及星期一風力預測，星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級；星期一初時東南風6至7級，離岸及高地達8級。稍後東南風5至6級。



6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級屬8號風球的烈風風力，10級屬暴風，即風力達時速88至103公里。依這個預測周日必須發8號風球，料天文台會評估是否發更高風球。



熱帶風暴韋帕7月18日上午8時集結在香港之東南偏東約1,130公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台：韋帕會在星期日最接近珠江口一帶

在今早8時，熱帶風暴韋帕集結在香港之東南偏東約1,130 公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。

天文台中午12時15分發出特別天氣提示，指按照現時預測，韋帕會在今晚至明日初時進入本港東南800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶，星期日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號。韋帕會在星期日最接近珠江口一帶，天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估屆時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台7月18日上午更新對熱帶氣旋韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片)

天文台今早更新預測移動路徑圖，預測韋帕明日早上8時為強烈熱帶風暴，集結在香港東南約600公里，中心附近最高持續風速110公里。其後繼續向西北移移動，靠近珠江口。

根據天文台的預測移動路徑圖，韋帕在7月20日在本港以南約150公里內掠過。(天文台圖片)

料周日颱風級香港以南150公里內掠過 或攻入澳門以南100公里範圍

天文台料韋帕星期日增強為颱風，早上8時集結在香港東南偏南約150公里，中心附近最高持續風速達每小時140公里，其後再向西北移往廣東西部的陽江一帶，與香港的距離再稍拉近，更可能在澳門以南100公里內掠過。

澳門地球物理氣象局7月18日上午更新預測移動路徑圖，料韋帕會在7月20日掠過澳門以南100公里。(天文台圖片）

明日的天氣：初時天氣仍然酷熱 稍後驟雨增多

天文台表示，受韋帕外圍下沉氣流影響，明日初時本港天氣仍然酷熱，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後驟雨增多，海有大浪及湧浪。吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，稍後6級。

天文台7月18日上午11時半更新九天天氣預報，調高7月20日星期日風力預測，普遍吹8級烈風，離岸及高地達更達10級的暴風。（天文台圖片）

周日漸轉東至東南風7至8級 離岸及高地達10級

天文台上午11時半更新九天天氣預報，調高下星期日及星期一的風力預測。預料星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級；密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。

星期一天氣仍惡劣，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級；多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

星期二（22日)「大暑」天氣仍欠佳，吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大及海有湧浪。

天文台預測下周三（23日）日間短暫時間有陽光，氣溫回升至最高32度。

蒲福氏風級表的詳細資料。（天文台圖片)

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。