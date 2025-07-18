風球韋帕周日約50公里掠過　天鴿10號風球　最近香港時有約60公里

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／ 3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】天文台最新預測，熱帶風暴韋帕會在今晚（18日）午夜前後進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台預料韋帕周日（20日）頗為接近珠江口一帶，預料會在香港50公里範圍左右掠過，天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，在周日初時評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預料韋帕周日（20日）頗為接近珠江口一帶，預料會在香港50公里範圍左右掠過。（天文台網頁）

一般定義100公里內掠過已等同「正面吹襲香港」

天文台預料韋帕周日（20日）頗為接近珠江口一帶，預料會在香港50公里範圍左右掠過，在香港50公里範圍左右掠過是什麼概念？根據一般定義，在香港100公里內掠過等同「正面吹襲香港」。

超強颱風天鴿最接近香港時處天文台西南偏南約60公里

以超強颱風天鴿2017年8月襲港為例，天文台在8月23日上午9時10分發出十號颶風信號時，天鴿位於天文台以南約70公里，本港風力普遍達到烈風至暴風程度，而天鴿在當日早上10時左右最接近香港，位於香港天文台之西南偏南有約60公里。

風暴結構和強度、螺旋雨帶分佈也影響熱帶氣旋對香港影響

值得注意的是，熱帶氣旋對香港的影響取決於很多因素，除了風暴中心與香港的距離，還有登陸地點，以及風暴本身結構和強度、螺旋雨帶的分佈等。因此，韋帕將至，市民應留意天文台最新風暴消息。

天文台7月18日上午更新對熱帶氣旋韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片)

天文台今早更新預測移動路徑圖，預測韋帕明日早上8時為強烈熱帶風暴，集結在香港東南約600公里，中心附近最高持續風速110公里。其後繼續向西北移移動，靠近珠江口。

根據天文台的預測移動路徑圖，韋帕在7月20日在本港以南約150公里內掠過。(天文台圖片)

澳門地球物理氣象局7月18日上午更新預測移動路徑圖，料韋帕會在7月20日掠過澳門以南100公里。(天文台圖片）

明日的天氣：初時天氣仍然酷熱 稍後驟雨增多

天文台表示，受韋帕外圍下沉氣流影響，明日初時本港天氣仍然酷熱，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後驟雨增多，海有大浪及湧浪。吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，稍後6級。

天文台7月18日上午11時半更新九天天氣預報，調高7月20日星期日風力預測，普遍吹8級烈風，離岸及高地達更達10級的暴風。（天文台圖片）

周日離岸及高地風力或達10級

天文台上午11時半更新九天天氣預報，調高下星期日及星期一的風力預測。預料星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級；密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。

星期一天氣仍惡劣，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級；多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

星期二（22日)「大暑」天氣仍欠佳，吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大及海有湧浪。

天文台預測下周三（23日）日間短暫時間有陽光，氣溫回升至最高32度。

蒲福氏風級表的詳細資料。（天文台圖片)

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。