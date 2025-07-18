書展打風安排｜韋帕來襲　8號風球、黑雨及極端情況安排一文看清

第35屆書展/書展2025周三（16日）開鑼，展期一直到下周二（22日）。可是，書展周日（20日）的黃金檔期或被風球韋帕來襲打亂，天文台預測韋帕將逐漸增強並移向華南沿岸，周日最近本港，如打算周日逛灣仔會展書展，以下的惡劣天氣安排一文看清必讀。



天文台預測韋帕將逐漸增強並移向華南沿岸，周日最近本港，如打算周日逛灣仔會展書展，以下的惡劣天氣安排一文看清必讀。（資料圖片/馮藹怡攝）

書展2025惡劣天氣安排｜展覽開館前

7月18至21日

．如八號預警於上午8時30分前發出，展覽會將暫時關閉。

．在罕有情況下，如八號（或以上）熱帶氣旋警告信號在未有發出預警下於上午8 時30 分前懸掛，展覽會同樣暫時關閉。

7月22日

．如八號預警於上午7時30分前發出，展覽會將暫時關閉。

．在罕有情況下，如八號（或以上）熱帶氣旋警告信號在未有發出預警下於上午7時30分前懸掛，展覽會同樣暫時關閉。

書展2025惡劣天氣安排｜重開安排

7月18至21日

．如八號熱帶氣旋警告信號於下午4時30分或之前取消，展覽會將會在八號熱帶氣旋警告信號取消兩小時後重開予參觀人士。在情況許可下，參展商可以在八號熱帶氣旋警告信號取消 30 分鐘後進入會場準備。各參展商於展覽會重開前盡快返回工作崗位。

．若八號熱帶氣旋警告信號於下午4時30分後取消，展覽會將繼續關閉。

7月22日

．如八號熱帶氣旋警告信號於下午1時30分或之前取消，展覽會將會在八號熱帶氣旋警告信號取消兩小時後重開予參觀人士。在情況許可下，參展商可以在八號熱帶氣旋警告信號取消 30 分鐘後進入會場準備。各參展商於展覽會重開前盡快返回工作崗位。

．若八號熱帶氣旋警告信號於下午1時30分後取消，展覽會將繼續關閉。

天文台預測韋帕將逐漸增強並移向華南沿岸，周日最近本港，如打算周日逛灣仔會展書展，以下的惡劣天氣安排一文看清必讀。（資料圖片/馮藹怡攝）

書展2025惡劣天氣安排｜展覽會進行期間

．如發出8號烈風或暴風信號預警，展覽會將於信號生效前2小時內關閉，現場售票處將會於預警發出30分鐘後關閉及停止進場，主辦機構亦會逐步疏散現場參展商及參觀人士盡快離開會場。

書展2025惡劣天氣安排｜黑色暴雨警告信號或「極端情況」

7月18至21日

．如上午8時30分前發出黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將暫時關閉。

．如下午4時30分或之前取消黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將會在警告信號取消2小時後重開予參觀人士。在情況許可下，參展商可以在警告信號取消30分鐘後進入會場準備。

．如下午4時30分後取消黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將繼續關閉。

7月22日

．如上午7時30分前發出黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將暫時關閉。

．如下午1時30分或之前取消黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將會在警告信號取消2小時後重開予參觀人士。在情況許可下，參展商可以在警告信號取消30分鐘後進入會場準備。

．如下午1時30分後取消黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將繼續關閉。

書展2025惡劣天氣安排｜黑雨或「極端情況」在展覽會進行期間

．如發出黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將繼續舉行，主辦機構會作出廣播，呼籲在場參展商及參觀人士留在會場，直至黑色暴雨警告信號或「極端情況」取消為止。

如發出8號烈風或暴風信號預警，展覽會將於信號生效前2小時內關閉。（資料圖片/馮藹怡攝）