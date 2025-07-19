韋帕風球｜街市人頭湧湧　有師奶買足7日餸菜　肉販稱忙到似打仗

【打風/天文台/颱風/一號風球/三號風球/八手號風球/移動路徑熱帶氣旋】天文台預料熱帶風暴韋帕將於明日（20日）頗為接近本港，正評估在明日初時或改發八號烈風或暴風信號。政府多個部門已提前部署，大批市民紛紛到街市及超市「備糧」，其中荃灣楊屋道街市今日（19日）有不少人來買餸，部份人帶同手推車大手入貨，有市民花買足一星期份量，也有肉檔商販稱「忙到似打緊仗」。



荃灣楊屋道街市今日（19日）有不少市民來到「買餸」，部分人帶同手推車購物。（許湖洪攝）

記者今日在荃灣楊屋道街市及附近一帶商舖附近觀察，見人流跟平日一樣多，部份菜檔和肉檔較墟冚，有肉檔的顧客人數眾多，要在門前排起人龍，每人都買了不少豬肉，負責人亦向記者表示忙到「打緊仗」，無法接受訪問。

其中市民余女士「滿載而歸」，買了大批餸菜堆滿了手推車，她稱因為預計明日「打風嚟買多啲餸」，足足有一星期的份量，大約花費了數百元，她解釋，因為是搭車前來買餸，「車費都係錢，所以咪買定多啲」。另由於颱風殺到，打算足不出戶，整家人都會留在家中，購買餸菜的份量當然比平日多。

另一名市民May亦在街市頻頻撲撲，她指因打風無法外出，故需要預備兩天的餸菜，「主要肉類預備多咗其實，忍唔到手又買啲買啲，買多咗囉」，她又舉例「買滷水、整叉燒嘅材料、五花腩，肉類煲湯嘅嘢，同埋魚啦生果」，共花費逾1,000元。她又稱自己是基督徒，沒有特別娛樂，打風的日子唯有留在家中看看聖經，為人祈禱。

荃灣楊屋道街市今日（19日）有不少市民來到「買餸」，部分人帶同手推車購物。（許湖洪攝）

至於荃灣街坊陳先生則指，買了近200元左右，他認為數量已經較平日多，「買咗啲菇類豬肉菜等等，街市好多都唔開㗎嘛，打風邊個出街啫，8號風球呀嘛聽日」，「出街又驚揼親，招牌分分鐘冧落嚟」。

另外，他亦買了少少菇類打算送給鄰居長者，不過他指不敢買太多餸菜，怕餸菜容易變壞，「冇地方擺你知香港地咁細，豬肉可以擺耐少少，啲菜好快爛夏天呢你最多隔夜，隔多兩日就不可以了」，

荃灣楊屋道街市今日（19日）有不少市民來到「買餸」，部分人帶同手推車購物。（許湖洪攝）

雖然多了人買菜「避風」，但有菜檔則指，生意額與平日差不多。菜檔負責人陳先生稱，由於周日打風，都是假期，街坊都放假，所以不少人都是如常去購買，菜價亦不會有太大調節，「唔會突然間坐地起價，都要睇來貨價，來貨價冇貴就都係咁」，至於風後菜價會否增加？「要睇吓個風會唔會影響到，如果落雨太厲害，就會影響農作物失收，可能會漲價」。

海鮮檔負責人陳生指，與以往打風比較生意差了。（許湖洪攝）

不過，一街之隔，有海鮮檔生意則寥寥可數，「今日係打風，人流同平時差唔多，就算人流多咗，但係啲人買嘢就冇乜特別」，荃灣街舖海鮮檔負責人陳生指，與以往打風相比，認為今日生意較差，「望就望生意旺啲，但係今日冇乜特別誇張，同平時比係咪好墟冚，高少少囉、但係唔係好誇張，高一兩成左右」，他稱人流確比往日星期六增加五成，但購買的人只增加一至兩成、形容「消費就麻麻哋」故未入太多貨存，他唯有寄望在傍晚時段，可以有多些市民來購買。