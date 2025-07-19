韋帕風球｜天文台料周日高地及離岸吹11級風　港南面擔桿列島掠過

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）今早（19日）增強為強烈熱帶風暴，天文台將於下午2時20分改發3號風球，並預告會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日（20日，星期日）凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。



天文台的預測韋帕會在明日日間在天文台尖沙咀總部以南約40公里的擔桿列島掠過。11時半更新的九天天氣預報顯示，料明日吹東北風8至9級（烈風，時速63至87公里），漸轉東至東南風，離岸及高地達11級（暴風，時速104至117公里），較昨日預測再調高一級，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。



熱帶氣旋7月19日中午持續增強，惟未見清晰風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴韋帕7月19日中午12時集結在香港之東南偏東約590公里，中心附近最高持續風速每小時105公里。（天文台圖片）

今日下午2:20改發3號風球 海有大浪及湧浪

強烈熱帶風暴韋帕7月19日中午12時集結在香港之東南偏東約590公里，中心附近最高持續風速每小時105公里，料快增強為颱風（中心附近速每小時118公里或以上），預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海東北部，移近廣東沿岸。

天文台指過去一兩小時，韋帕穩定地橫過南海東北部。按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。隨着其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸地區，本港今日稍後風勢增強，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。海有大浪及湧浪，呼籲市民應遠離岸邊及停止水上活動。

7月19日上午更新對強烈熱帶風暴韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片）

天文台考慮明日凌晨改發8號風球 受風暴潮影響沿岸低窪地區可能水浸

預測移路徑圖顯示，韋帕今日稍後移至本港東南400公里範圍內，並將持續向西北偏西移，直逼珠江口一帶；明日凌晨至清晨進入本港方圓100公里範圍內，早上11時在天文台尖沙咀總部以南約40公里的擔桿列島一帶掠過。

韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

7月19日上午更新預測移動路徑，料熱帶氣旋韋帕20日日間在天文台尖沙咀總部以南約40公里掠過。（天文台圖片)

擔桿列島由珠海市管轄，位處香港正南，東西長約20公里，西端距離天文台尖沙咀總部約40公里，最近處距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可以淺水灣西面觀景亭看到。

由珠海市管轄的擔桿列島距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可於淺水灣看到其中一部份。（資料圖片）

由珠海市管轄的擔桿列島距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可於淺水灣看到其中一部份。（資料圖片）

由珠海市管轄的擔桿列島距離淺水灣泳灘約25公里，在晴朗日子，可於淺水灣看到其中一部份。（資料圖片）

明日的天氣：吹東北風烈風 離岸及高地達暴風級 海有巨浪及湧浪

天文台上午11時更新九天天氣預報，預測明日吹東北風8至9級（烈風，時速63至87公里），漸轉東至東南風，離岸及高地達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。

天文台今早調升對明日的風力預測，普遍吹8至9級烈風，比昨日預測吹7級（強風)至8級烈風為高，意味勢必要發出8號風球；離岸及高地風力預測也由10級調高至11級，長洲、昂坪及大帽山等會相受到暴風吹襲。

天文台7月19日上午11時半更新九天天氣預報，料20日離岸及高地風力達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。（天文台圖片)

天文台預測下星期一（21日）天氣仍受韋帕影響，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級。稍後東南風5至6級。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。到下星期二（22日）天氣仍甚差，吹東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大及海有湧浪。

天文台預測下星期三（23日)大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，不過日間短暫時間有陽光，市區氣溫回升至最高32度。其後至下周六（26日)天氣相若，周末酷熱33度。

蒲福氏風級表的詳細資料。（天文台圖片)

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。