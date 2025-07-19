韋帕風球｜國泰航空︰明清晨5時至傍晚6時航班　將延遲起飛或取消

【韋柏／打風／HK0／天文台／颱風／1號風球／ 3號風球／8號風球／國泰航空／航班安排】天文台今午（19日）2時20分改發3號風球，國泰航空在下午3時公布，原定明早5時至下午6時出發或抵達香港國際機場的航班，將會延遲啟程或取消，團隊現正安排受影響顧客乘搭其他航班前往目的地。



此外，國泰航空昨日曾宣布特別票務安排，豁免乘客更改機票的手續費，適用下周日及周一（20日及21日）出發的機票。



天文台7月19日下午3時發布的韋帕預測路徑。（天文台圖片）

國泰航空公布，原定明早5時至下午6時出發或抵達香港國際機場的航班，將會延遲啟程或取消。（資料圖片／廖雁雄攝）

國泰︰明早5時至下午6時出發或抵達本港的航班 將延遲或取消

國泰航空公布，為應對熱帶風暴韋帕帶來的影響，將調整明日（20日）的航班安排，原定明早5時至下午6時出發或抵達香港國際機場的航班，將會延遲啟程或取消。團隊現正安排受影響顧客乘搭其他航班前往目的地。

國泰航空公布特別票務安排。（網頁截圖）

國泰豁免乘客更改機票手續費 適用於周日及下周一出發

此外，國泰航空昨日公布，由於熱帶氣旋韋帕正逼近香港，已豁免乘客重新預訂機票及更改航點的手續費用，適用範圍為今日或之前出票，同時旅遊日期為下周日及周一（20日及21日）出發的機票。

至於最後更改機票的時限為下周一（21日），乘客所更改的機票必須於9月30日或之前完成旅程。

國泰航空呼籲顧客可利用國泰自助訂位管理平台，獲取最新的航班資訊。（資料圖片／廖雁雄攝）

籲顧客利用國泰自助訂位管理平台 以獲取最新航班資訊

國泰航空呼籲顧客可利用國泰自助訂位管理平台，確保聯絡資料準確無誤，以獲取最新的航班資訊。如有任何航班變動，將立即在國泰官方渠道發放最新資訊。