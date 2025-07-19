韋帕風球｜預計20日深圳至湛江一帶登陸　廣東省召開電視電話會議

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）今早（19日）增強為強烈熱帶風暴，天文台將於下午2時20分改發3號風球，並預告會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日（20日，星期日）凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。

而根據中央氣象台氣象預報，今年第6號颱風韋帕預計於20日下午至夜間以颱風或強颱風級在深圳至湛江一帶登陸，將自東向西給我省帶來嚴重風雨影響。

大風預報圖。（中央氣象台）

降水預報圖。（中央氣象台）

19日上午，廣東省委書記黃坤明在省委應急指揮中心主持召開全省防颱風電視電話會議，進一步研判颱風發展態勢，對全省防範應對工作進行再調度再部署，強調要認真學習貫徹習近平總書記關於防汛防颱風工作的重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好防禦工作，立足最不利情況，做好最充分準備，進行最細緻防範，確保打好打贏防颱風硬仗，全力保障人民群眾生命財產安全。省委副書記、省長王偉中，省委副書記、深圳市委書記孟凡利出席會議。

會上，省氣象局分析彙報了颱風發展動向及相應氣象災害預測，省應急管理廳、省自然資源廳彙報了當前我省颱風防禦工作進展，現場視頻連線了廣州、深圳、珠海、惠州、汕尾、江門、陽江、湛江、茂名、肇慶、雲浮等地，聽取當地前期防禦部署及後續安排，督促指導做好防災減災救災工作。

黃坤明指出，颱風「韋帕」正在趨向我省沿海，有可能成為今年入汛以來登陸我省的最強颱風，當前正值暑假，又恰逢週末，群眾出行需求旺盛，防汛防颱風形勢十分嚴峻。

天文台預測韋帕港50公里掠過並西登

隨著韋帕靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台）

黃坤明稱，也要加強監測預報預警，緊盯颱風動態強化研判，及時調整防禦部署，嚴格落實臨災預警「叫應」和跟蹤反饋機制，有針對性加強避險安全知識和科普宣傳，推動社會動員和公眾引導有力有效開展。

此外，黃坤明也強調，要緊盯關鍵重點，對各項安全防範措施進行再檢查再落實，立足正面登陸最不利情況，嚴格落實「六個百分百」，提前做好有關應急安排，突出抓好「人」的安全，滾動排查船回港、人上岸等措施落實情況，堅決徹底轉移海島、地質災害隱患點、城市低窪地帶等危險區域人員，確保應轉盡轉、應轉早轉、應轉快轉；突出抓好「船」的安全，密切關注海上過往商船、跨區域作業船隻、離港較遠作業船隻，落實好防風避險措施，防止出現失管漏管；突出防範「風」的影響，及時關停海上作業平台、濱海景區，緊盯塔吊、廣告牌等高危部位落實加固或拆除移除等管控措施；突出防範「雨」的影響，聚焦強降雨帶來的中小河流洪水、城鄉內澇、山洪地質災害等，加強流域聯合調度與風險隱患排查整治，高效發現處置險情。

今年第6號颱風韋帕預計於20日下午至夜間以颱風或強颱風級在深圳至湛江一帶登陸。

另外，黃坤明提到，要做好救援隊伍和物資準備，統籌用好各級各類搶險救援隊伍，強化關鍵通信設備保障，向鎮村一線特別是可能發生嚴重災害地區提前預置搶險救援力量和裝備物資，確保出現險情災情拉得出、頂得住、打得贏。

王偉中則強調，要全面落實防颱風「六個百分百」要求，堅決打贏防禦颱風「韋帕」硬仗。要強化預警預報與應急響應聯動，嚴格落實臨災預警「叫應」機制，確保第一時間直達基層、到戶到人。要不折不扣落實「四個一」特殊群體臨災轉移等工作機制，對低窪地帶、削坡建房、在建工地、山洪地質災害隱患點、山區窩棚營地等危險區域人員應轉盡轉，用心用情做好轉移群眾的生活就醫保障。

王偉中也提到，要抓緊風險隱患排查，盯緊漁港漁船、過往商船、海洋牧場、漁排養殖、海上風電、作業平台等加強檢查，提前落實廣告牌、塔吊、玻璃幕牆、行道樹、圍牆等除險加固措施，嚴密防範山洪、泥石流、城鄉內澇等次生災害。

另外，王偉中稱，也要廣泛播發颱風信息和防禦指南，提醒群眾主動防災避險，耐心細緻做好溝通服務保障。要嚴格落實值班值守和信息報送要求，提前預置搶險救援力量，確保發生災情險情迅速響應處置，全力保障人民群眾生命財產安全。