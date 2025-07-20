韋帕10號風球｜杏花邨巨浪拍岸　外出街坊：見到大自然威力好開心

颱風韋帕襲港，天文台於今早7時20分發出9號風球，於9時20分再改發10號風球。杏花邨今早風勢相當大，海邊有巨浪拍岸，樹枝亦被吹倒左右晃動。有市民風雨不改地早餐，稱今次風勢雖然大，惟不及過往的超級颱風。



杏花邨今早風勢相當大，海邊有巨浪拍岸。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢相當大，海邊有巨浪拍岸。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢相當大，樹枝左右晃動。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢相當大，樹枝左右晃動。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢較大，岸邊樹木被吹到左搖右擺。海邊未見有「追風」市民。

徐先生身穿風衣及防水褲。（楊凱力攝）

徐先生今早外出食早餐後，沿海岸步行回家。（楊凱力攝）

身穿風衣及防水褲、在杏花邨居住十多年的徐先生，今早仍然風雨不改地外出吃早餐。他稱，目前杏花邨尚未出現水浸等情況，認為韋帕威力不及以往的超級颱風。「（風勢）大就大，但冇之前超級颱風咁勁。」他指，由於過往沿岸地方「出問題機會唔好」，不會太擔心。他打算沿海岸走回家，了解今次颱風的破壞力。「出嚟行下，睇到大自然的威力，係好開心，好舒服。」

尖沙咀今早亦雨水頗大，天星小輪碼頭對出的樹木同樣被吹到左右搖晃，街道相當冷清，車流及人流都較稀少，但仍有部分「追風」市民在海邊打卡。

陝西小朋友為了「追風」來港：心情非常激動

來自陝西的高小朋友，昨日專程為了「追風」來港，將於明日離港。他今早9時許已到尖沙咀海邊，他雖然感到危險，惟因為是第一次觀看颱風，故心情相當激動。他指：「以前一直想看（颱風），這次是第一次看⋯⋯颱風非常大，心情很激動。」

高小朋友來自陝西，今早9時已到海邊「追風」。（何頴賢攝）

尖沙咀海邊仍有部分市民。（何頴賢攝）

有市民在海邊拍照。（何頴賢攝）

尖沙咀一帶風雨較大。（何頴賢攝）