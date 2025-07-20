韋帕10號風球｜尖沙咀「追風」人海邊打卡 陝西客：心情非常激動
撰文：賴卓盈 許湖洪 董素琛 陳萃屏
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颱風韋帕襲港，天文台於今早9時20分再改發10號風球。在尖沙咀，來自陝西的高小朋友，昨日專程為了「追風」來港，將於明日離港。他今早9時許已到尖沙咀海邊，他雖然感到危險，惟因為是第一次觀看颱風，故心情相當激動。他指：「這次是第一次看，以前一直想看（颱風）⋯⋯颱風非常大，心情非常激動。」
杏花邨今早風勢較大，岸邊樹木被吹到左搖右擺。海邊未見有「追風」市民。
尖沙咀今早亦雨水頗大，天星小輪碼頭對出的樹木同樣被吹到左右搖晃，街道相當冷清，車流及人流都較稀少，但仍有部分「追風」市民在海邊打卡。
陝西小朋友為了「追風」來港：心情非常激動
來自陝西的高小朋友，昨日專程為了「追風」來港，將於明日離港。他今早9時許已到尖沙咀海邊，他雖然感到危險，惟因為是第一次觀看颱風，故心情相當激動。他指：「這次是第一次看，以前一直想看（颱風）⋯⋯颱風非常大，心情非常激動。」
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