韋帕10號風球｜尖沙咀「追風」人海邊打卡　陝西客：心情非常激動

颱風韋帕襲港，天文台於今早9時20分再改發10號風球。在尖沙咀，來自陝西的高小朋友，昨日專程為了「追風」來港，將於明日離港。他今早9時許已到尖沙咀海邊，他雖然感到危險，惟因為是第一次觀看颱風，故心情相當激動。他指：「這次是第一次看，以前一直想看（颱風）⋯⋯颱風非常大，心情非常激動。」



杏花邨今早風勢相當大，海邊有巨浪拍岸。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢相當大，海邊有巨浪拍岸。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢相當大，樹枝左右晃動。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢相當大，樹枝左右晃動。（楊凱力攝）

杏花邨今早風勢較大，岸邊樹木被吹到左搖右擺。海邊未見有「追風」市民。

徐先生身穿風衣及防水褲。（楊凱力攝）

徐先生今早外出食早餐後，沿海岸步行回家。（楊凱力攝）

尖沙咀今早亦雨水頗大，天星小輪碼頭對出的樹木同樣被吹到左右搖晃，街道相當冷清，車流及人流都較稀少，但仍有部分「追風」市民在海邊打卡。

陝西小朋友為了「追風」來港：心情非常激動

來自陝西的高小朋友，昨日專程為了「追風」來港，將於明日離港。他今早9時許已到尖沙咀海邊，他雖然感到危險，惟因為是第一次觀看颱風，故心情相當激動。他指：「這次是第一次看，以前一直想看（颱風）⋯⋯颱風非常大，心情非常激動。」

高小朋友來自陝西，今早9時已到海邊「追風」。（何頴賢攝）

尖沙咀海邊仍有部分市民。（何頴賢攝）

有市民在海邊拍照。（何頴賢攝）

尖沙咀一帶風雨較大。（何頴賢攝）