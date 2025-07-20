發展局推建造業主題STEAM教材　供應千間中小學

發展局局長甯漢豪今日（20日）發表網誌，稱發展局聯同建造業議會，與建造業界和教育界攜手推出「STEAM UP 想建理」項目，為全港中小學合共1000間學校，製作全港首套以建造業為主題的STEAM學與教材料，並啟動基建推廣計劃。



發展局局長甯漢豪（左三）、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（左二）、教育局副局長施俊輝（右二）、建造業議會主席何安誠教授（右三）、建造業議會執行總監鄭定寕（左一）和香港教育城行政總監林峯博士（右一）在「基建 x 教育」展覽暨「STEAM UP想建理」第一階段成果啟動禮合照。（甯漢豪網誌）

發展局助理秘書長（政策及發展）馮鎮江（左）和香港建造學院助理院長（資歷及質素控制）蔡盈慧，介紹首套以建造業為主題的STEAM學與教材料。（甯漢豪網誌）

邀請建造業專家入課堂、學生可訪問官員

網誌引述香港建造學院助理院長蔡盈慧，指上述材料涵蓋建築、測量、規劃、園境及工程等範疇，包括教師教案和學生適用的故事書、遊戲及電子學習平台。未來亦將陸續推出8套材料，涵蓋不同專業範疇更多內容，預計於2025/26新學年供全港中小學使用。

她又指項目亦會邀請工程師、建築師及測量師等專業人士走進課堂，與學生分享實際工程案例，還設有延伸活動，如出版「基建教育報」，由同學訪問建造業專家，包括發展局常任秘書長（工務）、工務部門首長及建造業議會主席。

學與教材料涵蓋建築、測量、規劃、園境及工程等範疇，內容有學生適用的故事書、遊戲及電子學習平台。（甯漢豪網誌）

25間中小學試用建造主題的STEAM學與教材料

發展局助理秘書長馮鎮江說，這套全港首套以建造業為主題的STEAM學與教材料，至今已有25間中小學試用，師生反應正面。局方會陸續為全港合共約1000間中小學提供材料，讓學校可於2025/26新學年使用，而有興趣的學校亦可透過「STEAM UP 想建理」網頁免費下載材料及了解最新消息。