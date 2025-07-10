HKNETEA大灣區STEAM卓越獎頒獎禮　表揚學界推動創科教育卓越表現

第七屆大灣區STEAM卓越獎2025(香港)頒獎禮早前舉行，表揚在推動STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育方面表現卓越的學校與教師，得獎學校涵蓋中、小學及專上學院。主辦單位表示，希望透過頒獎活動倡導並創造條件讓青年學生認識、關心資訊科技發展，同時為老師提供各種支援教育服務，提升教師的專業質素。



副數字政策專員（數字基建）張宜偉（右二）與得獎教師合照。(香港新興科技教育協會提供圖片)

大灣區STEAM卓越獎2025由香港新興科技教育協會主辦，並獲得教育局及數字政策辦公室等機構鼎力支持。頒獎禮邀得多位政府與教育界嘉賓主禮，包括數字政策辦公室副數字政策專員（數字基建）張宜偉、教育局副局長施俊輝，以及香港新興科技教育協會創會主席洪文正等。

洪文正在致辭時表示，今屆比賽有更多以往從未參與的學校及教師報名，共有逾1400隊參賽，當中學校及老師組的參與程度相當高，有近百間學校參加，競爭相當激烈，認為獲獎的學校及教師均是實至名歸。 他又說，香港新興科技教育協會以「視野、創新、博識、承擔」作為培育人才的目標，希望透過舉辦比賽提供多元化的活動及服務。

今年頒發的獎項涵蓋「十佳STEAM學校」、「十佳STEAM教師」以及「最積極參與學校」三大類別，大會希望藉此機會表揚老師和學校在培育優秀學子所付出的努力，為本地資訊科技發展不斷尋求創新和卓越。

在中學組方面，聖保祿學校、德蘭中學、香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學、順德聯誼總會鄭裕彤中學等十所學校榮獲「十佳STEAM學校」殊榮；而小學組則有滬江小學、香港培正小學、元朗官立小學等傑出學校入選。另有多間學校獲頒優異獎，包括伊利沙伯中學舊生會湯國華中學、彩雲聖若瑟小學等。

教師方面，「十佳STEAM教師」涵蓋來自中、小學及大專不同層面的教育專才，包括順德聯誼總會鄭裕彤中學的王玉玲老師、佛教沈香林紀念中學黃松安老師、培基小學的馮家輝老師及滬江小學的蕭燕唐老師等，表揚他們在培育優秀學子所付出的努力和貢獻。