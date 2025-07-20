網約車｜陳美寶：發牌數量不能一步登天　不考慮繁忙時段彈性發牌

政府早前提交規管網約車框架立法建議，網約車平台、司機及車輛均需領取牌照。運輸及物流局局長陳美寶今（20日）表示，發牌數量不能「一步登天」，要有序進行，當局暫沒有預設數目。她並指，網約車作用是補充運力，當局不考慮因繁忙時段彈性發牌。



陳美寶今（20日）表示，發牌數量不能「一步登天」，要有序進行，當局暫沒有預設數目。（洪戩昊攝）

陳美寶今在電視節目《講清講楚》指，目前當局已獲一兩個網約車平台支持，惟現階段要他們表明會否「落水」是言之尚早，當局會多作解說。對於網約車規模，陳美寶指不應「一步登天」，希望「有序、穩健、穩打穩紮」地發展網約車。

政府建議網約車車齡不能超過7年，較的士車隊的10年要求更高，陳美寶指當局參考了目前私家車發牌滿6年以上要每年驗車的規定。她又指，明白市民意見不一，政府會在車齡方面多聽意見。

陳美寶指，網約車是補充運力，當局不會因時段繁忙而多發些牌照。（資料圖片）

陳美寶認為網約車的作用是補充運力，當局不會因部份繁忙時段需求較大而多發牌照。

如果你訂明某一個時要有咁樣嘅運力，下一個時段運力要點樣調整，其實你會反應唔夠快。從市民角度，每一個人對佢嚟講，都係繁忙時間，每個人把尺都不同。 陳美寶

至於何時訂立牌照費，陳美寶說訂立主體法例框架和附屬法例，並釐清法例細節後，會在牌照條款內訂明牌照費水平及相關安排。她又指政府將不會過份控制平台收費，盡量維持以市場主導，但當局將在主體法例內訂立保留權力條文，一旦市場失衡，會調節價格上限或下限。