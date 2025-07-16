網約車規管｜的士牌價反彈！周國强嘆終於有王管　車行另有解讀

網約車合法化方案出爐，外界其中一個關注點，是對的士牌價的影響。根據網上車行或交易所平台公開的牌價，市區的士牌價由195萬元至208萬元不等。《香港01》打聽多間車行，獲悉網約車方案公布前牌價約210萬元，公布後牌價反彈至約215萬元。是否篤破網約車合法化不利的士牌價的傳言？



持有233個的士牌的車行負責人周國强向《香港01》解讀，與政府暫不交代較為敏感的網約車發牌量有關，加上方案出爐後「好似有王管」，感覺政府已出手不容情況「繼續腐爛落去」，令牌價回升，惟預料不會大反彈。



另一名車行負責人吳錦華解讀的士牌價回升與行內有不少的士期貨有關，一般較現貨貴2、3萬元，相信是支撐住牌價的原因，預料下月才「見真章」，若網約車如果不設收費下限，擔心對的士業影響大。



順安車行股東、智慧出行聯合商會主席周國强。（資料圖片／黃浩謙攝）

好似有王管啦。感覺政府有啲嘢做下，唔會繼續咁樣腐爛落去囉。 的士小巴商總會會長周國强

周國强解讀的士牌價反彈：網約車好似有皇管啦

規管網約車方案出爐後，的士牌價反彈5、6萬元。透過順安車行、順安集團等四間公司持有233個的士牌的周國强，向《香港01》解讀牌價回升與政府暫不交代網約車發牌量有關，不過歸究早前牌價下跌更大原因是有海外網台唱衰業界，聲言的士牌價會跌至零，令到部分牌主出現恐慌性拋售。

如果講最低位嘅時候，就叫做好咗啲啦，但到宜家咁嘅牌價，就相當低殘 的士小巴商總會會長周國强

周國强說，目前感覺網約車「好似有皇管啦。感覺政府有啲嘢做下，唔會繼續咁樣腐爛落去囉」，惟預料不會大升。他說，自己不會繼續買的士牌，「講真無錢啦，損失十億」，雖收租但要付利息，形容是辛苦經營，會繼續游說政府盡量壓低網約車發牌量。

周國强說，目前感覺網約車「好似有皇管啦。感覺政府有啲嘢做下，唔會繼續咁樣腐爛落去囉」。（資料圖片／黃浩謙攝）

推動的士發展聯會副主席吳錦華。（資料圖片）

早前做落好多期貨，月尾對數，210萬係頂住，要遲少少先知影響幾多。 推動的士發展聯會副主席吳錦華

信興車行吳錦華解讀：的士期貨暫時支撐牌價

另一名業界代表對的士牌價有其他解讀，信興車行負責人、推動的士發展聯會副主席吳錦華接受《香港01》訪問時說，行內有不少的士期貨，部分更排期至12月，由於要計及利息，一般而言較現貨貴2、3萬元，相信是支撐住牌價的原因，反而現貨交易較少。至於網約車方案對牌價的影響，吳錦華預料下月才「見真章」。

網約車如果唔設下限收費呢，對我哋的士業影響好大。 推動的士發展聯會副主席吳錦華

吳錦華預料，的士牌價會企穩一段時間，行內未有好消息，不會大升，可能跌也不定，有業界反映網約車不用交車租。

翻查過往的士交易資料，成交價升幅都不是與通脹掛勾，而是市場主導。（資料圖片／廖雁雄攝）

有的士牌主受網台唱衰影響低價放牌

不過，他與周國强同樣認為的士牌早前恐慌性拋售，是因為有網台唱衰牌價歸零，「又話的士無啦，仲衰過小巴，一分錢不值」，令到早陣子數名年紀較老的牌主，受子女的勸導下駕的士到車行門口低價放牌。

政府消息人士：牌價升跌唔會窒礙決心

政府消息人士表示的士牌價由市場決定，「牌價升跌唔影響（方案）推進、唔會窒礙速度同決心」，強調以市民利益放在首位。

不過，今次方案未有規定網約車車費，會否擔心定價低於的士？政府消息人士表示參考其他地方經驗，乘客一般以較高價錢叫車，但有地方亦曾出現割喉式減價惡性競爭，透露擬定附屬法例的時候，有需要「預設權力」令到網約車營運不會不利市民利益。