網約車｜議員關注收費高低　陳美寶：傾向保留權力處理極端情況

運輸及物流局局長陳美寶今日（18日）到立法會交通事務委員會交代網約車框架，她強調三點，包括框架目標是有效規管網約車服務，同時不阻礙發展；透過網約車平台，令的士及網約車可以平穩發展；以及網約車牌照需要審慎考慮數量，避免數目過多令交通有問題及惡性競爭，避免造成內捲及惡性競爭，影響整體司機生意。



不少議員關注網約車價格太高或太低，會影響市民出行，以及影響與的士業界的公平競爭。陳美寶指，一般而言網約車收費價格較高，很多時是供不應求的時候，政府希望擬定框架有良性競爭，最重要平台有競爭及進步，主體法例傾向考慮「保留權力」的條文，當市場失衡、定價太高太低，令市民出行受到影響，影響行業健康發展，政府可以保留權力處理極端情況。



運輸及物流局局長陳美寶。（直播截圖）

網約車與的士非零和博弈 可共同提升點對點服務

陳美寶在開場發言表示，網約點對點出行模式在世界各地已很普遍，特區政府有決心踏出重要一步，要將市民利益放在首位。她表示，網約車議題複雜，牽涉不同持份者意見，不少人覺得網約車服務較的士好，但大部分仍習慣街頭、的士站截的士。她指社會有共識，希望政府規管網約車服務，保障乘客安全，締造良性競爭環境，下一步再聚焦技術細節及有不同意見的課題。

她表示，網約車規管最重要的是乘客安全及保障、道路容量管理、司機生意、的士與網約車平台競爭環境，這些問題不是簡單、一刀切可解決，必須要有全面的制度，她相信這是市民期望政府做到的。

陳美寶強調，的士及網約車不是零和博弈，而是互補，可共同提升點對點服務水平。

陳美寶：市民願付更高價格搭網約車 最重要有良性競爭

經民聯立法會議員盧偉國指，從來都不敢在香港試用網約車，因為無從得知車輛是否合法，不單止困擾業界亦困擾市民，「作為立法議員更加唔敢用啦」。選委界立法會議員尚海龍則問及網約車價格，例如起步價是否如「紅的」定價29港元，有否上限及下限。

陳美寶指，可能議員很小心不使用網約私家車，而現時都有網上協定價格，一般而言較的士收費高，在繁忙時間、供不應求的時間，市民願意繳付更高的價格使用網約車。她表示，政府希望擬定框架有良性競爭，最重要平台有競爭及進步，主體法例傾向考慮保留權力的條文，當市場失衡、定價太高太低，令市民出行受到影響，影響行業健康發展，政府可以保留權力處理極端情況。

的士與網約司機考牌合二為一？ 運輸署：的士考試也擬簡化

民建聯立法會議員陳恒鑌指，平台資料要儲存於香港，政府應可以索取及使用，有利於未來進一步發展。他呼籲政府要避免網約車內捲，防止牌主「休眠」，浪費珍貴的社會資源。就考牌方面，他指的士牌及網約車牌相差不大，問及會否整合為一個考核。選委界立法會議員林筱魯亦問及，的士司機做網約服務，是否需要另外考試。

陳美寶指，的士司機經過了嚴格考核制度，網約車是多一個選擇，不認為需要額外考核，只要加強培訓。她相信，網約司機也希望吸引多些人入行。運輸署署長李頌恩則指，如果本身有的士駕駛執照，未來想經營網約私家車都可以，的士考試都在全面檢討是否簡化，屆時可能一次過檢討。

實政圓桌田北辰。

田北辰倡發最少1萬車輛許可證 設立中央投訴平台

實政圓桌立法會議員田北辰關注車輛許可證數量，他認為最少要有一萬個，舉例新加坡600萬人口，的士加網約車有7萬多。他希望設立中央投訴平台，提醒司機要保持良好駕駛態度。

陳紹雄（黃浩謙攝）

陳紹雄關注過海收費 陳美寶：會小心看待

委員會主席、選委界立法會議員陳紹雄提出，現時網約車司機經過過海隧道收費與的士不一樣，如將來可識別網約車，屆時載客是等同的士過海隧道，還是私家車的分時段收費？陳美寶指，這個問題觸及隧道費共識，故會小心看待。

陳沛良（黃浩謙攝）

張欣宇（黃浩謙攝）

網約車保險太高？ 陳美寶：會與保監局討論

中國太平保險（香港）總經理、選委界立法會議員陳沛良表示，如按傳統安排，出租網約車價格會比較高。就牌照數量方面，他指不同地方都有一定比例，呼籲參照其他地方的士及網約車比例來釐定，如果網約車數量少、運力不足，都會失去訂立網約車框架意義。他又敦促政府交代牌照有否退場機制，避免有人持牌但一年才使用一兩次。

陳美寶表示，局方有與保險監管局討論，會與保險業界溝通，相信平台會樂意探討，有關安排要簡單、不要有太高入場門檻。

香港新方向立法會議員張欣宇表示，保留網約車以兼職為主的做法，對交通有好處，值得考慮保險如何符合兼職性質。對於網約車收入部分資金會撥到基金，助力的士發展，他希望可以支援前線司機。

陳美寶回應，網約車兼職形態吸引多些司機，樂見有司機接多幾張單，提供更多服務，數據掌握方面要多花心思，不想過分窒礙行業發展。牌照方面，她表示要按照香港情況，退場方面細節釐定會多考慮。

網約車。

陳美寶強調三點 牌照要考慮多方面因素

陳美寶強調三點。第一，框架目標是有效規管網約車服務，同時不阻礙發展，平台有框架，要求在港註冊，就車輛及司機有盡職審查，向政府提交必要數據。她相信清晰框架對平台公司十分重要，平台之間可透過競爭進步，亦惠及市民。她初步估計，按目前平台要求及資格，日後會有數個平台公司滿足入場門檻。

第二，陳美寶表示，透過網約車平台，對車輛司機引入要求，消除不確定性，令的士與網約車可以平穩發展。她指，的士營運優勢不變、框架可締造新的營運環境，透過合法合規的服務，司機提供服務的時候放心，市民也安心。

第三，對於網約車牌照數字，陳美寶表示，香港城市密度高，每日有九成市民公交出行，政府需要審慎考慮數量，避免數目過多令交通有問題及惡性競爭，避免造成內捲及惡性競爭，影響整體司機生意。她指出，框架是希望讓市民乘車體驗得到提升，會多聽意見，有清晰框架讓不同持份者有清晰基礎提供意見，相信進一步討論可更加聚焦及具體。她又稱，牌照數量會考慮市民的招車體驗、平台需要、司機服務、公共交通效率、道路承載力等，會適時再檢視。