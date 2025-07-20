颱風韋帕｜韓旅客無法網上退款機場悶足16小時　商場關台客感不便

受到颱風韋帕影響，本港今日（20日）有多班航空延誤或取消，晚上不少乘客滯留機場。有乘搭國泰航空的韓國旅客表示無法在網上辦理退款，只能親身到機場櫃位辦理，感到失望。她由早上10時起在機場辦理退款，等候至稍後凌晨兩時乘搭機場離港。有台灣旅客說颱風下香港大部份商戶都不營業，雖然不便，但認為每個地方都有不同的習慣，情況無損香港形象。



隨着颱風韋帕逐漸遠離本港，機場晚上逐漸回復正常運作。（林遠航攝）

隨着颱風韋帕逐漸遠離本港，機場晚上逐漸回復正常運作。（林遠航攝）

隨着天文台在晚上7時40分改發3號強風信號，以及來往機場交通逐步恢復，機場晚上陸續恢復運作，秩序大致良好，不少航空公司櫃檯前都有排隊辦理登機手續的人龍。在不少航班延誤下，有旅客選擇在離港大堂的座椅上休息。

有旅客坐在離港大堂的座椅上休息。（林遠航攝）

隨着颱風韋帕逐漸遠離本港，機場晚上逐漸回復正常運作。（林遠航攝）

韓國旅客朴小姐原定乘搭今日下午1時多的國泰航空航班回韓，航班被取消，但由於有事急需回國，唯有改搭明日凌晨2時多的濟州航空航班。

她認為國泰航空的退款機制十分不便，指早前預先辦理網上登機手續，但被告知不能從網上退票，要在航班原定起飛時間前親身到機場辦理退款手續。結果，她和朋友早上10時多到達機場，成功退款，之後只好留在機場「悶足全日」。

機場大堂的屏幕顯示，今日有多班航機取消或延誤。（林遠航攝）

來自台灣的黃先生原定今晚9時許乘搭國泰航班回台，航班延誤至凌晨2時。他原本打算在市區購物，但颱風天下本港百貨公司、商場都沒有營業，他對此感到不便。不過，他認為每個地方都有不同的習慣，這次經歷不會影響他對香港的印象，「下次還是會來啊」。