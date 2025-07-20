韋帕10號風球︱錄711塌樹、5塌棚、7水浸、21建築物事故

颱風韋帕正遠離本港，天文台今晚（20日)晚上7時40分改發3號強風信號。發展局轄下部門及相關部門正全力進行颱風韋帕襲港的善後工作，以期市面盡快復常。



發展局表示，颱風韋帕襲港期間，共錄得711宗塌樹、5處塌棚、7宗水浸和21宗建築物事故，並沒有造成山泥傾瀉事故。



發展局表示截至晚上8時，1823電話中心及消防處分別接獲286宗及425宗塌樹報告。（黃學潤攝）

截至晚上8時共接獲711宗塌樹報告

發展局表示，截至今晚8時，1823電話中心及消防處分別接獲286宗及425宗塌樹報告。路政署在天文台改發3號強風信號前已開始巡查全港行車道路，在有需要時立即清理道路上的塌樹，以儘快清理影響行車道及行人路的塌樹。

一名北角街坊在住戶中拍到摩天大廈大型棚架塌下的一刻，期間發出巨響，可見颱風威力驚人。（反斗星／車cam L（香港群組））

錄5宗棚架倒塌 21宗建築物事故主要為窗戶鬆脫

發展局指，截至晚上7時，在颱風韋帕襲港期間，共發生5宗棚架倒塌事件。其中，房屋署在下午3時許移除影響彩虹道的棚架，並正安排拆除倒塌在華富邨華景街的棚架。另外，建築署正移除位於小西灣道的棚架；私人屋苑方面，北角雲景道及天后廟道各有一幅棚架倒塌，屋宇署正與有關業主立案法團跟進，而影響天后廟道的棚架將會盡快移除。

截至下午6時，屋宇署共收到21宗與建築物有關的事故，當中主要是窗戶鬆脫，現正處理其中15宗，而餘下6宗則轉介其他部門跟進。

龍翔道近黃大仙站水浸。(網民Chris Ng)

各區錄7宗水浸個案 發展局：渠務署昨日「超前部署」

截至晚上8時，渠務署共確認7宗水浸個案，已全部完成處理。水浸位置分別位於大埔林錦道、龍翔道近龍翔中心、龍翔道近牛池灣村、黃大仙大磡道、西貢清水灣道、黃大仙竹園道及油塘高超道。

發展局指，為應對風暴潮可能引致海平面上升，大埔墟一帶的水浸風險增加，渠務署昨日（19日）晚上「超前部署」，採取多項防洪措施，有關地點沒有水浸報告，包括在大埔林村河廣福橋附近設置臨時充水式擋水壩，並在大埔墟和三門仔新村附近設置排水水泵。

政府呼籲保持警覺切勿逗留危險地方

發展局表示，在天文台改發3號強風信號後，相關部門已展開特別巡查行動，檢查行車道路旁的數目、構築物（包括外牆、招牌）、斜坡及建築工地等，以識別有潛在風險的地方，保障公眾安全。

政府呼籲，市民外出時要保持警覺，盡量避免在樹下、招牌下、斜坡附近及有石屎剝落現象的構築物下逗留。市民如有發現危險樹木、斜坡及構築物，請致電政府電話中心1823。