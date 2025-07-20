韋帕10號風球｜天文台：颱風級引致港整體風力與超強颱風蘇拉相若

熱帶氣旋韋帕（Wipha）今日( 20日）近距離襲港一日，天文台今早發出10號風球（10號颶風信號），至下午4時10分才轉8號風球。天文台科學主任今晩撰文指，雖然韋帕的強度不及上一個需要發出十號信號的熱帶氣旋、超強颱風蘇拉，但在兩者襲港期間，本港整體的風力相若。



7月19日香港時間下午3點正的衛星雲圖，韋帕未有顯者風眼。（天文台圖片）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

天文台科學主任（謝威寶 黎宏駿）今晚在專欄「天氣隨筆」發表題為《「韋帕」帶來的颶風暴雨》文章，總結「韋帕10號風暴」。文章指上一篇天氣隨筆《這連結會以新視窗打開。大暑前打風》提到熱帶氣旋韋帕在星期三（16日）於菲律賓以東海面形成，受高空反氣旋南側的引導氣流牽引，將進入南海北部並逐漸增強。

隨着韋帕橫過呂宋海峽移入南海，進入本港800公里範圍並逐漸靠近廣東沿岸，天文台昨日（19日）凌晨發出一號戒備信號，隨後於下午發出三號強風信號。

天文台：從雷達圖像清楚看到韋帕眼壁結構及環流

文章指在較高的海面溫度及其他合適的大氣條件下，韋帕於南海東北部逐步增強為颱風。隨着韋帕移往珠江口一帶，天文台今日（20日）凌晨時分發出八號烈風或暴風信號，隨後本港風力逐步上升。韋帕於靠近本港期間進一步增強，從雷達圖像可清楚看到其眼壁結構及環流。

7月20日早上8時54分雷達圖像，清楚顯示韋帕的眼壁結構及其環流。（天文台圖片）

+ 10

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，杏花邨風勢愈來愈大，來追風的市民都站不住腳，與清晨時判若兩個世界。（廖雁雄攝）

+ 4

+ 4

韋帕眼壁附近颶風區逼近本港

隨着韋帕眼壁附近的颶風區逼近本港，天文台今早先後發出九號烈風或暴風風力增強信號及十號颶風信號。

韋帕在天文台以南約50公里左右掠過，本港多處地區包括橫瀾島、長洲、青洲、大老山及昂坪均曾受颶風影響。上一個需要發出十號信號的熱帶氣旋為2023年的蘇拉，雖然韋帕的強度不及超強颱風蘇拉，但在兩者襲港期間，本港整體的風力相若。

帕吹襲香港期間，本港錄得颶風（每小時118公里或以上）、暴風（每小時88至117公里）及烈風（每小時63至87公里）風力分佈。（天文台圖片）

黃大仙及新界部分地區錄得超過140毫米雨量

文章指，受韋帕相關的雨帶影響，本港今日有頻密狂風大驟雨，天文台下午曾發出紅色暴雨警告信號。由午夜至下午4時，多處地區錄得超過70毫米雨量，當中黃大仙及新界部分地區更錄得超過140毫米。

7月20日由午夜至下午4時的雨量分佈圖。（天文台圖片）

受風暴潮影響，大埔滘的水位今早曾上升至海圖基準面以上3米左右，亦有部分沿岸低窪地區出現輕微水浸。據傳媒報道，韋帕襲港期間多區出現塌樹及棚架倒塌，有交通燈及燈柱被強風吹倒，亦有觀光客輪於海中漂浮，最終撞上碼頭。

預料韋帕會在明日（7月21日）橫過廣東西部沿岸一帶並移向北部灣。受其相關的雨帶影響，未來兩三日廣東沿岸仍有驟雨及狂風雷暴。本港明日雨勢有時頗大，市民外出前請留意天文台最新天氣消息。