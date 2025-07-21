TERA-Award能源創新大賽海外頒獎　英初創公司奪冠獲100萬美元

第四屆TERA-Award能源創新大賽於英國劍橋揭曉賽果，是首次在香港以外的地方舉行頒獎典禮。大賽創始人、賦生資本創辦人李家傑，以及賦生資本榮譽主席李家誠亦首次一同赴海外參與大賽的活動，向世界推廣TERA-Award，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。



+ 2

突破性固態冷卻技術 具零排放無雪種洩漏等優點

經過來自76個國家和地區、共785個項目的激烈競爭，金獎由來自英國的初創公司Barocal奪得，該公司憑藉突破性的固態冷卻技術，贏得100萬美元的獎金。

該技術在劍橋大學經過逾10年研究，能取代有害環境的傳統雪種，以「壓熱材料」(barocaloric materials))的有機固態「塑膠晶體」，為空調及冷凍行業提供可持續解決方案。這種材料在受壓時會產生溫度變化，具備零排放、無雪種洩漏、能源效率達傳統系統3倍等優點，可應用於住宅與商業建築、資料中心、食品產業及醫療系統，並大幅降低能源消耗。

銀獎美企設計新一代電池電解質分子

銀獎由美國麻省的初創企業FeonEnergy奪得，該公司由史丹福大學團隊創辦，團隊研發出一個人工智能驅動的平台，能設計用於新一代電池的專屬電解質分子，全面提升電動車、航空及電子產品在安全性、能量密度及快速充電等方面的性能。

美國公司摘銅獎 開發光化學反應器

銅獎則頒予來自美國休斯敦的Syzygy Plasmonics。該公司開發出創新的光化學反應器，利用光能，取代熱能進行工業化學反應；這個光能系統能有效減少碳排放和能源消耗，並可應用到包括綠氫與可持續航空燃料的範疇。

本屆得獎隊伍來自全球各地，包括澳洲、中國、英國、美國、新加坡及西班牙，反映TERA-Award國際吸引力日漸提升，全球影響力亦持續擴大。TERA-Award創科論壇及項目展示環節於同日舉行，探討了全球潔淨能源創新的發展趨勢、深度科技在擴展時面對的挑戰，以及跨界別合作在能源轉型中扮演的角色。

李家傑：TERA-Award能為人類生活帶來巨大創變

TERA-Award大賽創始人李家傑表示，今年首次將頒獎典禮移師到海外，標誌著大賽拓展至全球的重要一步。TERA-Award正為初創公司、投資者及合作夥伴，建立一個可緊密結合及快速增長的聯繫網絡。未來期望更多初創公司憑著TERA-Award的助力，得以加速成長。他又稱TERA-Award並不僅是一個能源比賽，更是連接創新意念與全球市場的重要橋樑，能夠為人類生活與地球未來帶來巨大的創變。

TERA-Award得到多個合作夥伴的支持，包括香港投資管理有限公司、投資推廣署、英國商業貿易部及Kerogen CelerateX。

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊出席典禮時表示：「過去數年，TERA-Award已從一個智慧能源與綠色轉型的創新大賽，演化為一個強大而充滿活力的國際平台。」（TERA-Award 提供圖片）

其中，港投公司行政總裁陳家齊表示，TERA-Award過去數年已從一個智慧能源與綠色轉型的創新大賽，蜕變成一個具認受性而充滿活力的平台，連繫東方與西方、創新與商業，與港投公司一直致力推動香港作為全球創科「超級聯繫人」及「超級增值人」的方向不謀而合。

投資推廣署助理署長劉智元表示，參與TERA-Award活動有助深化與英國及其他國際夥伴的合作，並透過促進更多合作，加速可持續發的發展轉型，鞏固香港作為全球綠色科技創新樞紐的地位。