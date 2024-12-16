「能源界奧斯卡」TERA-Award接受報名　冠軍項目可獨攬780萬港元

中華煤氣今日公布，有「能源界奧斯卡」之稱的第四屆TERA-Award智慧能源創新大賽正接受報名，冠軍項目可獨得高達100萬美元（折算780萬港元）獎金。比賽共設六大範疇，今屆涵蓋更深更廣，於「綠色燃料」比賽範疇中，新增可持續生物質原料處理技術、可持續航空燃料（SAF）和綠色甲醇等，期望更多綠色能源初創團隊參與賽事。



（左起）EcoCeres首席技術官兼高級副總裁趙紫華、創冷科技 (i2cool) 行政總裁兼聯合創始人朱毅豪、煤氣公司常務董事黃維義、TERA-Award大賽組委會執行主席陳英龍、TERA-Award大賽總統籌何成恩及EnerVenue全球副總裁周民一同於第四屆TERA-Award智慧能源創新大賽舉行發布會上主持大賽啟動儀式。（煤氣公司提供圖片）

報名由即日起至2025年4月9日，全球科創團隊可向大會提交智慧能源領域的創新技術和解決方案。比賽共設六大範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「CCUS技術」、「綠色燃料及氫能」、「能源智能化」及「智慧城市」。

煤氣公司表示，TERA-Award大賽以「為綠色經濟發展賦能」為願景，為參賽團隊提供一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，除了冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、導師、投資方將與獲獎團隊交流，致力發掘和孕育更多綠色獨角獸。

TERA-Award大賽，旨在表彰和培育最具突破性的理念，塑造可持續能源的未來。過往三屆TERA-Award大賽已從全球招募到來自超過59個國家和地區，合共超過900創業項目。

大賽創始人李家傑：讓投資者物識有潛力綠色初創項目

TERA-Award大賽創始人李家傑指這不僅是一場比賽，更是綠色能源初創企業的孵化器和加速器。「我們期望創建一個初創企業與投資者的配對平台，讓投資者物識有潛力的綠色初創項目，科創團隊則從而獲得資金及應用場景，加快『從0到1』、『從1到10』的創業進程，讓項目從實驗室落實到市場應用，加快商品化及規模化。」

TERA-Award大賽組委會執行主席陳英龍呼籲全球創新團隊參與大賽；總統籌何成恩表示，今年大賽全方位升級，並進一步拓展至全球。

煤氣公司表示，三屆大賽以來已成功孵化多家初創企業，其中第二屆金獎得主創冷科技已完成A輪融資，其核心產品包括無電製冷塗層和無電製冷膜，已應用於全球逾百項目；第一屆大賽銅獎得主易池新能除了獲煤氣公司的戰略投資外，今年在深圳推出首個硫基液流電池儲能系統示範項目，進入產業化的加速階段，該團隊並計劃於2027年進行大規模量產。

煤氣公司表示，和賦生資本在創立TERA-Award之前，已在孵化初創企業方面累積了豐富經驗，其中最具代表性的是兩間已發展為「獨角獸」的企業 — 怡斯萊及EnerVenue，前者利用廢棄植物油和動物油脂，製造SAF，現已成為全球領先的SAF供應商；後者由史丹福大學材料科學與工程系崔屹教授創立，專攻商用金屬氫電池儲能技術的開發和生產。