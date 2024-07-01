授勳2024｜恒地李家傑獲大紫荊勳章　建制班長廖長江等5人有份

2024年授勳名單今天（1日）出爐，有502人獲勳銜，較去年多99人。獲頒最高榮譽大紫荊勳章的有5人，來自政商學界，包括行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產聯席主席李家傑、香港大學前副校長李焯芬，以及全國政協前常委林樹哲。



地產商第二代之中，李家傑率先跑出獲頒大紫荊勳章。他的父親、人稱「四叔」的恒地創辦人李兆基2007年亦獲頒大紫荊勳章。政府讚揚李家傑樂善好施，借地予政府建過渡性房屋，疫情期間又借出四幅地，供政府興建社區隔離設施。



頒授典禮將由行政長官李家超主持。（資料圖片）

▼7月1日 2024年授勳及委任太平紳士名單▼



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502人獲授勳銜 較去年多99人

502人授勳名單，包括大紫荊勳章5人、金紫荊星章12人、銀紫荊星章24人、銅紫荊星章40人、銀英勇勳章1人、紀律部隊及廉政公署卓越獎章14人、紀律部隊及廉政公署榮譽獎章46人、榮譽勳章105人、行政長官社區服務獎狀86人、行政長官公共服務獎狀170人。另外，有59人獲行政長官委任為太平紳士。

行政長官李家超感謝並祝賀所有得獎人，希望他們繼續盡展所長、服務社會。政府發言人讚揚獲授勳銜及嘉獎人士來自社會不同階層和不同背景，為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別。

立法會建制派「班長」廖長江獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。（資料圖片／盧翊銘攝）

5人獲頒大紫荊勳章 讚廖長江團結立法會通過23條

獲頒最高榮譽的大紫荊勳章有5人，來自政商學界，包括行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產聯席主席李家傑、香港大學前副校長李焯芬及全國政協前常委林樹哲。

立法會建制派「班長」廖長江獲讚揚長期積極參與公共服務，一直致力協調和團結立法會議員支持政府施政，令議會的運作更為暢順，憑藉卓越的領導才能和堅定決心，促成通過數項重大的法案，包括基本法23條，對特區完成維護國家安全的重要歷史使命至關重要。政府亦讚揚本身是賽馬會副主席的廖長江，一直竭誠為社會服務，貢獻尤深。

李家傑獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。（資料圖片／廖雁雄攝）

李家傑獲讚借地建過渡屋 地產商第二代之中率先跑出

李家傑獲政府讚揚為卓越的企業家，長期熱心服務社會，2017年起帶領恒基地產提供土地和空置單位，致力推動過渡性房屋的發展，為有迫切需要的基層家庭和輪候公屋多年的人士提供短期居所。政府又讚揚李家傑樂善好施，多年來慷慨捐助香港和內地的慈善項目和救災工作。為配合政府的抗疫措施，先後借出四幅土地供興建社區隔離設施，關心青年發展，大力支持「共創明『Teen』 計劃」，形容他竭誠造福社羣，建樹殊深。

地產商第二代之中，李家傑率先跑出獲頒大紫荊勳章。他的父親、人稱「四叔」的恒地創辦人李兆基2007年時，亦曾經獲頒大紫荊勳章。

李家傑回覆《香港01》查詢說，十分感謝特區政府頒授大紫荊勳章，「能夠為國家、為香港服務，我感到非常榮幸。同時亦感謝社會各界、家人及集團所有同事一直以來對本人的大力支持。」他說將繼續與各界同心協力，全力支持國家及香港實現更美好發展、共建更美好家園。

劉兆佳獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。（資料圖片）

劉兆佳獲讚揚提真知灼見 讓市民對中央政策有更正確理解

長期研究社會學和政治發展的劉兆佳，獲讚揚是公認的內地、香港事務及國際政治評論權威。劉兆佳2002至2012年間擔任中央政策組首席顧問，2013至2023年間擔任全國港澳研究會副會長。政府讚揚劉兆佳一直致力推動公共政策研究，就加強「一國兩制」的實踐和維持香港長期繁榮穩定提出真知灼見，透過訪問和撰寫文章，讓市民對中央和特區政府的立場和政策有更正確的理解，盡心竭力為國家及香港服務，貢獻殊偉。

我的經歷在香港學者當中頗為罕有，可以說是在香港和國家的一個重要歷史時刻中適逢其會，才有發揮的機會

劉兆佳：經歷在香港學者中頗罕有 授勳屬肯定和鼓勵

劉兆佳回應《香港01》查詢時說，自己過去幾十年來積極研究香港的政治和社會變遷，特別是中央對香港的「一國兩制」方針，參與了整個香港回歸祖國的過程，也對香港政治體制和管治模式的改革提出建議，相信頒授勳章是對他多年來工作的肯定和鼓勵。未來的日子裡，他說仍會繼續兢兢業業為香港的未來發揮應有的作用，期望繼續得到大家支持。

李焯芬獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。（資料圖片）

李焯芬獲讚揚為高等教育界的傑出領袖

曾任珠海學院校監及校長的李焯芬，是著名的岩土工程和水利專家，曾參與多項國家重點工程。政府讚揚他是香港高等教育界的傑出領袖，熱愛中國文化，2003年起擔任香港大學饒宗頤學術館館長，亦曾任香港故宮文化博物館董事局副主席，積極推廣中華文化傳承，投入保護文化遺產的工作，成就超卓。他亦曾任西九文化區管理局第一批董事局成員，就文化區的總體發展及重點設施的規劃提供了重要建議，形容他對香港文化藝術發展貢獻殊深。

林樹哲（右）獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。（南益集團相片）

林樹哲獲讚揚傑出領導宗親組織及同鄉會

林樹哲本身是香港福建社團聯會榮譽主席，政府讚揚他是傑出的社區領袖，多年來領導多個宗親組織及同鄉會，致力促進在港福建同鄉的團結和福祉，增強海內外福建人的凝聚力，以身作則熱心投入社區工作，鼓勵鄉親積極參與社會事務。政府說他熱心公益，大力支持香港和內地的慈善事業和教育機構。疫情期間向工會捐助紓困基金，為失業人士提供經濟援助，長期竭誠服務社會，惠澤社羣，貢獻殊偉。