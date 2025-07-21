王祖藍舅父冼國林未依令還1430萬　被法庭頒令破產

藝人王祖藍舅父、葉問之子葉準的徒弟冼國林，早前遭一間冼曾經持有、其後被清盤的公司入稟追討1430萬元。冼於今年2月被判敗訴，法庭下令冼需向公司支付1430萬元。惟冼未付款，該公司申請要冼破產。冼的破產聆訊，今(21日)在高等法院處理，冼稱已就與呈請人的民事案提出上訴，但承認未有申請暫緩執行裁決。法官認為冼未顯示合理的上訴理據。頒令冼國林破產。



冼國林今在高等法院被頒令破產。（盧翊銘攝）

冼國林是藝人王祖藍(圖)的舅父。

法庭早前裁決冼需付款予好年企業

呈請人為好年企業有限公司的清盤人，要求頒令冼國林破產。冼曾經持有好年企業，而該公司於2019年6月被法庭頒令清盤。好年企業的清盤人則於2022年入稟，向冼國林追討1430萬元。高等法院於本年2月裁定好年企業司勝訴，冼需支付1430萬元予好年企業。

冼無申請暫緩執行但有申請上訴

呈請人今陳詞指，冼未有支付該1430萬元，亦未有就民事訟訴申請暫緩執行該判決。冼國林一方承認未有申請暫緩執行該判決，但指已就民事訟訴申請上訴，認為應等候其上訴結果。

法官指冼未有申請暫緩執行判決，亦不願向呈請人付款，認為冼亦未有顯示合理的上訴理據。因此頒令冼國林破產。

冼國林曾於2022年宣稱欲參選特首選舉，最後退選。

案件編號：HCB 3008/2025