王祖藍舅父冼國林未依令還1430萬 被法庭頒令破產
撰文：朱棨新
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藝人王祖藍舅父、葉問之子葉準的徒弟冼國林，早前遭一間冼曾經持有、其後被清盤的公司入稟追討1430萬元。冼於今年2月被判敗訴，法庭下令冼需向公司支付1430萬元。惟冼未付款，該公司申請要冼破產。冼的破產聆訊，今(21日)在高等法院處理，冼稱已就與呈請人的民事案提出上訴，但承認未有申請暫緩執行裁決。法官認為冼未顯示合理的上訴理據。頒令冼國林破產。
法庭早前裁決冼需付款予好年企業
呈請人為好年企業有限公司的清盤人，要求頒令冼國林破產。冼曾經持有好年企業，而該公司於2019年6月被法庭頒令清盤。好年企業的清盤人則於2022年入稟，向冼國林追討1430萬元。高等法院於本年2月裁定好年企業司勝訴，冼需支付1430萬元予好年企業。
冼無申請暫緩執行但有申請上訴
呈請人今陳詞指，冼未有支付該1430萬元，亦未有就民事訟訴申請暫緩執行該判決。冼國林一方承認未有申請暫緩執行該判決，但指已就民事訟訴申請上訴，認為應等候其上訴結果。
法官指冼未有申請暫緩執行判決，亦不願向呈請人付款，認為冼亦未有顯示合理的上訴理據。因此頒令冼國林破產。
冼國林曾於2022年宣稱欲參選特首選舉，最後退選。
案件編號：HCB 3008/2025
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