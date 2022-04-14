特首戰截收報名　冼國林聲稱夠票入閘但退選：李家超更好，恭喜佢

特首選舉今日（14日）下午5時截收報名，「一人模式」已無懸念，辭去政務司司長參選的李家超昨天挾786張提名票報名參選，所得選委支持已超越當選門檻。連日來未回覆查詢的「藍營KOL」冼國林，是公開宣布參選的第一人，在截收報名前8分鐘，他在社交網站上載長逾兩分鐘的短片，聲稱自己有足夠選委支持入閘，但因為李家超更加適合人選，所以自己會退選。



冼國林透露，上周李家超宣布參選後，自己已向對方發訊息「恭喜佢，全力支持佢，甚至將電子版政綱送咗畀李家超司長，畀佢作為參考。」



李家超比自己合適：點解仲要繼續糾纏呢？

冼國林在短片中表示，自己宣布出選「並非為份工，或者出風頭」，而是真心為香港好，知道外界關注他爭取提名的情況，強調自己宣布參選前已有很多不同界別的選委表示支持，「所以我係夠票入閘」，但就算夠，既然有比自己更合適的李家超，「點解我仲要繼續糾纏呢？無謂夠票與否，我都一定會退選。」

冼國林在截收報名前8分鐘，於社交網站上載長逾兩分鐘的短片宣布退選。（短片截圖）

相贈政綱：希望給對方施政時參考

他說當初決定出選，是因為自信有能力「做得到」，所以花了很多心思撰寫政綱及展開選舉工程。不過相比之下，李家超至今未有政綱，冼國林稱上周已將自己的政綱相贈，希望給對方參考。他又指並非突然支持李家超，兩年前一個飯局，已向李家超表明若他出選會全力支持，當去年李升任政務司司長被質疑學歷時，自己亦曾拍攝短片為他辯護。

冼國林說，多謝支持自己出選的選委及朋友，呼籲支持者轉而支持李家超：「同心同德，團結一致，為香港未來。」

已公開宣布參選者包括賴紅梅、胡世全、李稚嘉、傅昌權、蕭德良、李璧而及黃文康，全部人不夠票入閘。