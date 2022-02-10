特首參選人冼國林倡逐區封區強制檢測　必要時請解放軍協助

第五波新冠疫情爆發，全港各區檢測中心都大排長龍，各界關注本港檢測及醫療系統能力，不少政界人士均建議特區政府向中央政府求助。



已宣佈參選行政長官的冼國林提出分區全民檢測，整個計劃為期約1個月，又表示如本港動員後仍然人手不足，可向中央提出要求駐港解放軍協助。



冼國林建議，全港劃分為6至7個大區，每區約百多萬人，然後逐區封閉強制檢測。（資料圖片）

逐區封5天 未封前可自由行動

冼國林建議，全港劃分為6至7個大區，每區約百多萬人，然後逐區封閉強制檢測。他舉例指，港島區封閉後進行5天全民強檢，期間居民原則上不得離家，但亦可以安排每一個家庭派一人到附近超市購物，而有特別需要的家庭則可派發適量食物及藥品。他說參考目前政府每天30萬次檢測量，港島約126萬人口，應可在5天內完成全部檢測。在港島區檢測期間，其他區的居民可以在防疫措施之下，於其他區自由行動。

已檢測區域放寬活動限制 仍要守防疫規例

當港島檢測完成後，冼國林表示區內市民可在區內自由行動，但不准離開封閉區範圍，而區內食肆、戲院、美容院等可以正常營業及恢復晚市，但仍要遵守社交距離等防疫限制。

冼國林又表示，假設港島之後是九龍西封區檢測，當九龍西完成後，港島及九龍西的市民就可以在兩區自由活動。他估計整個檢測行動可在30至35日內完成，除了封區的5日之外，每個市民實際受影響的時間並不太長，而全部完成後市民仍需要遵守防疫措施。

聘請私家醫護、調動入境處、徵用民安隊協助

大區封區涉及大量人手，洗國林指可以考慮大量聘請私家醫護人員參加防疫工作，而政府亦可以徵用民安隊、醫療輔助隊和聖約翰救傷隊人手，同時可調派7,000名前線入境處人員協助抗疫。此外他表示，相信在特區政府要求下，中央可派大量醫護人員來港協助，如採取各種方法仍然不足，則可以向中央提出要求駐港解放軍協助，就如2017年澳門要求解放軍協助清理颱風天鴿過後街上的垃圾一樣。

由於行動涉及龐大人手調配，冼國林認為必須設立全港抗疫總指揮中心，由司局級官員輪流當值，協調及指揮各部門工作。

冼國林提出所有市民必須使用健康碼。（資料圖片）

必須使用健康碼 公佈確診者姓名

至於恆常疫情措施，冼國林提出所有市民必須使用健康碼，當中要有個人資料、地址、電話和身份證號碼。又提出政府要公佈所有確診者姓名、身份證號碼頭3個字、電話號碼後4個字及居住地址街道，要求所有密切接觸者24小時內主動向檢疫中心報告及檢測，並要在中心等待結果。

對於不守防疫規例的人，冼國林建議加重刑罰，例如不遵守防疫指令最高監禁兩年及罰款50萬元，故意散播病毒最高監禁5年及罰款50萬元。