啟德體育園內茶記進駐3月起拖欠租金　被追近110萬兼要求交吉

去年底才進駐啟德體育園啟德零售館的港式茶記「四寶食堂」，被指今年3月起已開拖欠租金和其他雜費，合共約109.1萬元。啟德體育園有限公司上周五(18日)入稟高等法院，追討涉款並要求「四寶食堂」把舖位交吉。



原告為啟德體育園有限公司，被告為炮台山廚房有限公司和莫正文。

啟德體育園有限公司入稟高等法院向四寶食堂的經營者追租。(黃浩謙攝)

被指欠租的四寶食堂設於啟德體育園零售館（資料圖片）

被告另需付管理費及宣傳費

入稟狀指，原告於2024年12月和首被告簽訂再許可協議（Sub-License Agreeement），把啟德體育園啟德零售館3的舖位，租予首被告經營「四寶食堂」。協議為期4年，首被告於首兩年需支付約16.9萬元的「基本許可費」(Base Licence Fee)。於第三年和第四年，「基本許可費」分別上調至約19.8萬元和22.6萬元。首被告另需支付管理費、宣傳費、地租和差餉。此外，次被告則為協議的擔保人。

3月起拖久基本許可費

惟首被告自本年3月起，拖欠「基本許可費」、管理費和宣傳費等，合共109.1萬元。原告雖然要求被告還款，但都不果。原告因此入稟追討涉款，並要求被告把舖位交吉。此外，原告要求被告賠償由本年8月1日至被告交還舖位期間，原告的租金損失等。

案件編號：HCA1353/2025