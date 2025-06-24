大班西餅結業｜結業前夕香港仔中心店被追租及雜費等31萬

大班麵包西餅於今（24日）早宣布全線結業，其中位於香港仔中心商場4期的分店，日前被商場業主入稟區域法院追討租金、管理費及宣傳費等款項，合共逾31萬港元。



大班麵包香港仔分店，日前亦遭業主入稟追租金及雜費等。（歐陽德浩攝）

有41年歷史、首創冰皮月餅的大班麵包西餅今日起結業，香港仔分店早上沒有開門。（歐陽德浩攝）

大班麵包西餅於旺角的分店，今早亦沒有開門。（李慧熒攝）

大班麵包西餅早前傳出被追租及拖糧消息，今日（24日）多間分店貼出告示，指「近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊」，公司即日起停業。（黃偉民攝）

原告人為ABERDEEN COMMERCIAL INVESTMENTS LIMITED，被告為大班麵包西餅有限公司

4月起開始欠付差餉

入稟狀指，該舖位於2024年12月起出租予被告，租約期為3年，每月租金為25.1萬元，及每月的5%營業額，不包括差餉等費用，須在每月1號前繳交。被告自本年4月起未有繳交差餉，5月起未有繳交冷氣及宣傳費等費用，本月起則未有繳交租金等，原告現入稟追討涉款及損失，合共逾31萬港元。

案件編號：DCCJ3484/2025