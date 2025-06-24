大班西餅結業｜結業前夕香港仔中心店被追租及雜費等31萬
撰文：陳蓉
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大班麵包西餅於今（24日）早宣布全線結業，其中位於香港仔中心商場4期的分店，日前被商場業主入稟區域法院追討租金、管理費及宣傳費等款項，合共逾31萬港元。
原告人為ABERDEEN COMMERCIAL INVESTMENTS LIMITED，被告為大班麵包西餅有限公司
4月起開始欠付差餉
入稟狀指，該舖位於2024年12月起出租予被告，租約期為3年，每月租金為25.1萬元，及每月的5%營業額，不包括差餉等費用，須在每月1號前繳交。被告自本年4月起未有繳交差餉，5月起未有繳交冷氣及宣傳費等費用，本月起則未有繳交租金等，原告現入稟追討涉款及損失，合共逾31萬港元。
案件編號：DCCJ3484/2025
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