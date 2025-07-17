M+內中菜館CVIEW華突退場　疑兩年前已欠付雜費租金　被追780萬

西九文化區「M+」博物館內中菜館「CVIEW華」，疑自2023年7月起拖欠雜費，後來亦拖欠租金，今年6月更突然退場並交還鎖匙。業主西九文化區管理局昨（17日）入稟高等法院，向涉事公司和擔保人追討約780萬元欠款及利息。



原告為西九文化區管理局，被告為Curator Style Limited和公司股東兼董事吳振宇（Wu Zhenyu）。

M+博物館內的中菜館CVIEW華，被指欠租等被追780萬。（資料圖片）

西九文化區管理局入稟高等法院追租。(黃浩謙攝)

中菜館於2023年8月開幕

入稟狀指，西九文化管理局是位於九龍西九文化區博物館道38號「M+」大樓16樓單位的登記業主。首被告於2022年8月與局方簽訂3年租約，用作營運中菜餐廳及藝術平台「Curator Master Class」，原訂2025年8月完約。網上資料顯示,位於M+16樓的蘇浙滬中菜館「CVIEW華」在2023年8月開幕。

租約列明，被告每月須支付租金共逾32萬，未包管理費、冷氣費及差餉，如未能準時付款，局方可收回物業及沒收約144萬元按金。

未開業已欠付管理費及冷氣費

原告指，被告自2023年7月起拖欠管理費及冷氣費等，至去年6月起更拖欠租金。今年6月更突然搬走貨品並交還鎖匙，疑有意單方面終止租約。原告接受終止租約，並沒收百萬元按金。

次被告吳振宇曾簽署擔保書，承諾就公司違約承擔賠償責任。原告現要求2名被告支付欠租連雜費約779萬元，另加逾期利息和損害賠償等。

故宮內中菜館亦欠租

資料顯示，故宮文化博物館的地鋪中菜館「XIA 下江南」，在本月初亦遭西九文化管理局入稟追討約136萬元欠租兼收舖，吳振宇亦是該餐廳母公司的擔保人。

案件編號：HCA 1331/2025